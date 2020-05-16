تعرف على.. شروط حساب التوفير للشباب القصر في 6 بنوك

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تقوم بعض البنوك خلال الوقت الراهن بتوفير حسابات التوفير لفئة الشباب القصر تحت عمر الت 21 عاماً، من أجل غرس ثقافة الادخار في هذا الجيل، والعمل على زيادة الخدمات المصرفية المقدمة لمختلف العملاء، خصوصاً في ظل فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الذي يؤدي للحد من استخدام التعاملات المالية بنظام الكاش.

حسابات توفير للشباب القصر أقل من 21 عاماً

أعلنت بعض البنوك عن السماح بطرح حسابات توفير للشباب القصر من سن 16 عاماً حتي سن 21 عاماً أو فوق هذا السن، تبعاً للتعليمات الصادرة عن كل بنك، واشترط عدد من البنوك وصاية الوالد، أو الواصي الشرعي على الطفل، في بداية فتح حساب التوفير، ثم يتعامل الشاب بالتعامل بنفسه على الحساب في عمليات الإيداع أو السحب.

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يقدم البنوك حسابات توفير الشباب دون احتساب أي مصاريف إدارية، يكون فتح الحساب بالمجان، دون اشتراط حد أدنى لفتح حساب التوفير في سبيل الهدف الأساسي لجذب تلك الشريحة، كما تمنح البنوك نسبة فائدة مرتفعة على حساب الشباب مقارنة بالحساب العادي.

مميزات فتح حسابات التوفير للشباب القصر

على أن يتم إعطاء البنوك مجموعة من المزايا على فتح حسابات التوفير للشباب، ومنها التالي:

إصدار محفظة على الهاتف المحمول معفاة من مصاريف الإصدار.

إصدار بطاقة الخصم المباشر مجاناً.

خلال أول عام من فتح حساب التوفير، ثم يتم خصم مصاريف التجديد خلال العام التالى.

تفاصيل حسابات التوفير للشباب القصر في البنك الأهلي المصري

شرط السن، يبدأ من 16 عاماً إلى 50 عاماً.

الحد الأدنى لفتح حساب التوفير هو، 500 جنيهاً مصرياً.

العائد حسابات التوفير يتراوح ما بين 5.25% سنويا للعائد الشهري، ونسبة 5.3% بالنسبة للعائد الربع سنوي، ونسبة 5.35% للعائد النصف سنوي، وبنسبة 5.5% بالنسبة للعائد السنوي.

يبدأ احتساب العائد على رصيد حساب التوفير، الذي يزيد عن 3 آلاف جنيهاً بجنيه.

تفاصيل حسابات التوفير للشباب القصر في بنك مصر

شرط السن، يبدأ من 16 عاماً إلى 30 عاماً.

الحد الأدنى لفتح حساب توفير هو، 500 جنيهاً.

احتساب الفائدة لحسابات التوفير بنسبة 7.25% سنوياً يصرف على العائد شهري.

تفاصيل حسابات التوفير للشباب القصر في بنك الإسكندرية

شرط السن، يبدأ من 16 عاماً إلى 25 عاماً.

الحد الأدنى لفتح حساب توفير، 250 جنيهاً.

الفائدة تتراوح ما بين 7% سنويا على رصيد الحساب أقل من 20 ألف جنيهاً، وبنسبة 6% سنوياً على رصيد أكثر من 20 ألف جنيه.

تفاصيل حسابات التوفير للشباب القصر في بنك HSBC

شرط السن، يبدأ من 18 عاماً إلى 22 عاماً.

الحد الأدنى لفتح الحساب، بقيمة 10 آلاف جنيهاً.

الفائدة تتراوح بين ما بين 7% سنويا للرصيد أقل من 10 آلاف جنيهاً، وبنسبة 0.5% سنويا لحساب التوفير من 10 آلاف جنيهاً وأقل من 100 ألف جنيه، ونسبة الفائدة 2% سنويا للرصيد من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيهاً، وبنسبة 3% سنويا للرصيد من 500 ألف جنيهاً إلى مليون جنيهاً، وبنسبة 6% سنوياً من مليون جنيه فأكثر.

تفاصيل حسابات التوفير للشباب القصر في بنك كريدي أجريكول

شرط السن، يبدأ من 18 عاماً إلى 26 عاماً.

الحد الأدنى لفتح حساب توفير، دون حد أدنى يسمح بأقل من 100 جنيهاً.

نسبة الفائدة 8% سنوياً تصرف شهرياً.

تفاصيل حسابات التوفير للشباب القصر في EG بنك

شرط السن، يبدأ من 16 عاماً إلى 29 عاماً.

الحد الأدنى لفتح حساب توفير، لا يشترط البنك حد أدنى، ويمكن فتح الحساب بأقل من 100 جنيهاً.

بالنسبة لنسبة الفائدة تتراوح ما بين 3.5% سنويا على الرصيد أقل من 50 ألف جنيهاً، وبنسبة 4% سنوياً على رصيد أكثر من 50 ألف جنيهاً.

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