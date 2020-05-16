تعرف على أسعار الفائدة في 7 بنوك على الودائع قصيرة الأجل

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ترغب شريحة كبيرة من المواطنين في الشارع المصري وتحديداً عملاء البنوك في استثمار أموالهم بطريقة مثالية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد مع الحصول على عوائد بصفة مستمرة، لذا ليس هناك طريقة أفضل أمامهم سوى الودائع قصيرة الأجل التي يمكن صرف العائد الخاص بها بداية من أسبوع إلى غاية عام كحد أقصى.

ولعل أكثر ما يميز هذه الودائع قصيرة الأجل بعكس شهادات الادخار على سبيل المثال، أنه يمكن سحب قيمة الوديعة الأصلية في أي وقت في حالة رغب العميل في ذلك، وذلك بعكس شهادات الادخار بمختلف أنواعها حيث لا يمكن سحب قيمتها إلا بعد مرور 6 أشهر على شراء الشهادة.

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يُذكر أن العديد من البنوك داخل مصر قد أعلنت منذ شهر مارس الماضي عن تخفيض أسعار الفائدة الخاصة بها سواء بالنسبة إلى الشهادات أو الودائع، وذلك تزامناً مع قرار البنك المركزي المصري المتمثل في تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% من أجل دعم الاقتصاد المصري والحفاظ عليه خوفاً من انهياره بسبب الفيروس المستجد.

وإليكم الآن أسعار الفائدة في البنك التجاري الدولي على الودائع قصيرة الأجل:

الحد الأدنى لشراء الوديعة هو مبلغ 5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

تتراوح أسعار الفائدة بين 0.75% وبين 3% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوع لأقل من شهر.

تتراوح بين 2.5% وبين 7.25% في حالة كان صرف العائد بين شهر لأقل من شهرين.

تتراوح بين 2.75% وبين 7.5% في حالة كان صرف العائد كل 3 أشهر.

تتراوح بين 3% وبين 7.5% في حالة كان صرف العائد كل 6 أشهر.

تتراوح بين 3% وبين 8% في حالة كان صرف العائد مع نهاية مدة الوديعة، علماً بأن تغير أسعار الفائدة يختلف بناءً على قيمة الوديعة.

والآن سوف نستعرض لكم أسعار الفائدة في البنك العربي الإفريقي على الودائع قصيرة الأجل:

الحد الأدنى لشراء الوديعة هو مبلغ 5 آلاف جنيه بدون حد أقصى.

تتراوح أسعار الفائدة بين 2.12% وبين 2.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوع إلى غاية أقل من شهر.

تتراوح بين 3.12% وبين 3.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهر إلى غاية أقل من شهرين.

تتراوح بين 3.26% وبين 4% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهرين إلى غاية أقل من 3 أشهر.

تتراوح بين 4.12% وبين 4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 3 أشهر إلى غاية أقل من 6 أشهر.

تتراوح بين 4.62% وبين 5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 6 أشهر إلى غاية أقل من سنة.

ونستعرض لكم الآن أسعار الفائدة في بنك كريدي أجريكول على الودائع قصيرة الأجل:

يصل سعر الفائدة إلى 1% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوع إلى غاية أقل من شهر، ولكن بشرط أن تكون قيمة الوديعة 100 ألف جنيه كحد أدنى.

يصل سعر الفائدة إلى 3.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهر إلى غاية أقل من شهرين، ويمكن شراء الوديعة بداية من ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهرين إلى غاية أقل من 3 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 3 أشهر إلى غاية أقل من 6 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 6% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 6 أشهر إلى غاية أقل من سنة، ويمكن شراء الوديعة بداية من ألف جنيه.

وإليكم الآن أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري على الودائع قصيرة الأجل:

يصل سعر الفائدة إلى 2.25% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوع إلى غاية أقل من أسبوعين، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 100 ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 2.75% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوعين إلى غاية أقل من شهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 100 ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهر إلى غاية أقل من شهرين، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهرين إلى غاية أقل من 3 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 4.75% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 3 أشهر إلى غاية أقل من 6 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 4% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 6 أشهر إلى غاية أقل من سنة، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

ونستعرض لكم الآن أسعار الفائدة في بنك القاهرة على الودائع قصيرة الأجل:

يصل سعر الفائدة إلى 2.75% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوع إلى غاية أقل من أسبوعين، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 50 ألف جنيه.

يصل سعر الفائدة إلى 3% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوعين إلى غاية أقل من شهرين، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 50 ألف جنيه.

4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهر إلى غاية أقل من شهرين، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهرين إلى غاية أقل من 3 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

4.75% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 3 أشهر إلى غاية أقل من 6 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

4.75% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 6 أشهر إلى غاية أقل من سنة، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

وإليكم الآن أسعار الفائدة في بنك الإسكندرية على الودائع قصيرة الأجل:

يمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه بغض النظر عن دورية صرف العائد.

1.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد أسبوعياً.

1.75% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوعين إلى غاية أقل من شهر.

3.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهر إلى غاية أقل من شهرين.

4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهرين إلى غاية أقل من 3 أشهر.

4.75% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 3 أشهر إلى غاية أقل من 6 أشهر.

5.25% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 6 أشهر إلى غاية أقل من سنة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن أسعار الفائدة في بنك EG على الودائع قصيرة الأجل:

2.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين أسبوع إلى غاية أقل من شهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 25 ألف جنيه.

3% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهر إلى غاية أقل من شهرين، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 500 جنيه.

3.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين شهرين إلى غاية أقل من 3 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 500 جنيه.

4% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 3 أشهر إلى غاية أقل من 6 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 500 جنيه.

4.5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 6 أشهر إلى غاية أقل من 9 أشهر، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ 500 جنيه.

5% سنوياً في حالة كان صرف العائد بين 9 أشهر إلى غاية أقل من سنة، ويمكن شراء الوديعة بداية من مبلغ ألف جنيه.

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