بعد ارتفاعها للمرة الأولى.. تعرف على أسعار الدولار بالبنوك اليوم

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شهد سعر صرف العملة الأمريكية الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه في عدد من البنوك، ليسجل ارتفاعا في بداية تعاملات اليوم الاثنين في بنك كريدي أجريكول، وذلك مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما استقر سعر صرف الدولار في 10 بنوك أخرى.

كانت أسعار الدولار شهدت ارتفاعا في نهاية التعاملات، أمس، مسجلا نحو قرشين للمرة الأولى منذ 60 يوما، كما ارتفعت العملة الخضراء نحو قرشين في بنك كريدي أجريكول وسجل نحو 15.72 جنيه للشراء، ونحو 15.82 جنيه للبيع.

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فيما شهد سعر صرف الدولار استقرارا في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ليسجل نحو 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، كما ظل الدولار ثابتا في عدة بنوك منها “القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي” مسجلا نحو 15.72 جنيه للشراء، ونحو 15.82 جنيه للبيع.

فيما شهد سعر الصرف استقرارا في بنوك “قناة السويس، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي” وسجل نحو 15.70 جنيه للشراء، ونحو 15.80 جنيه للبيع، كما حافظ سعر صرف العملة الأمريكية على مستواه في بنك الإسكندرية مسجلا نحو 15.71 جنيه للشراء، ونحو 1581 جنيه للبيع.

كان الدولار الأمريكي شهد ارتفاعا مقابل معظم العملات، حسب تسجيلات في أوائل من الشهر الجاري، في ظل ما أثير عن تجدد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، نتيجة للانتقادات والتصريحات المتبادلة بين الجانبين، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وإطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليه اسم “الفيروس الصيني”، لاكتشافه في مدينة ووهان الصينية.

ونزل اليورو 0.4% ليصل إلى 1.0932 دولار، كما خسر الجنيه الإسترليني 0.4 % حيث سجل 1.2442 دولار، بينما ارتفع الدولار مقابل العملات الاسكندينافية، فالكرونة السويدية 0.6% نزلت إلى 9.8995 مقابل الدولار، والكرونة النرويجية 0.8% سجلت 10.3975 للدولار.

أما اليوان الصيني فكا أكبر حركة بأسواق العملة اليوم، حيث انخفض في 6 أسابيع إلى أدنى مستوى فسجل 7.1555 مقابل الدولار بالأسواق الخارجية، واستقر بعد ذلك في أحدث سعرسجله عند 7.1380 للدولار.

أما العملة الوحيدة الرئيسية التي ارتفعت أمام الدولار كان الين الياباني، حيث سجل زيادة 0.2 % إلى 106.71 ين للدولار.