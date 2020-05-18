أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مختلف البنوك المصرية اليوم الإثنين 18/5/2020

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شهد اليوم الإثنين الموافق 18 مايو 2020 استقراراً كبيراً في أسعار الدولار الأمريكي على مستوى مختلف البنوك المصري وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، فيما تراجعت أسعار بعض العملات الأجنبية الأخرى أمام عملة الجنيه المصري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال سعر صرف الدولار في أشهر البنوك المصرية اليوم الإثنين، إضافة إلى أسعار بقية العملات الأجنبية الأخرى المعروفة في البنك المركزي المصري على وجه التحديد.

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وإليكم الآن أولاً أسعار الدولار في مصر في أبرز البنوك اليوم الإثنين 18 مايو 2020:

البنك المركزي المصري، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 15.80 جنيه / سعر الشراء 15.70 جنيه.

والآن سوف نستعرض لكم أسعار الريال السعودي في مصر في أبرز البنوك اليوم الإثنين 18 مايو 2020:

البنك المركزي المصري، سعر البيع 4.20 جنيه / سعر الشراء 4.17 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 4.20 جنيه / سعر الشراء 4.10 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 4.20 جنيه / سعر الشراء 4.10 جنيه.

وأخيراً نستعرض لكم أسعار أشهر العملات الأجنبية الأخرى في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 18 مايو 2020:

عملة اليورو، سعر البيع 17.09 جنيه / سعر الشراء 16.97 جنيه.

عملة الجنيه الإسترليني، سعر البيع 19.12 جنيه / سعر الشراء 19 جنيه.

عملة الفرنك السويسري، سعر البيع 16.26 جنيه / سعر الشراء 16.15 جنيه.

عملة المائة الين الياباني، سعر البيع 14.76 جنيه / سعر الشراء 14.66 جنيه.

عملة الدينار الكويتي، سعر البيع 51.14 جنيه / سعر الشراء 50.78 جنيه.

عملة الدرهم الإماراتي، سعر البيع 4.30 جنيه / سعر الشراء 4.27 جنيه.

عملة اليوان الصيني، سعر البيع 2.22 جنيه / سعر الشراء 2.21 جنيه.

وتعاني مختلف العملات الأجنبية بشكل عام على وقع حالة من عدم الاستقرار على مدار الأشهر القليلة الماضية، وذلك تحديداً منذ بداية أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد إلى غاية الآن، حيث تسبب ذلك الوباء في تعليق كافة أنشطة الحياة الاجتماعية إضافة إلى التجارية على مستوى العالم بأكمله، وبالتالي حدثت حالة انهيار في الاقتصاد العالمي وبالتالي تراجع في أسعار العملات بعكس ما كان عليه الوضع سابقاً.

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