5 بنوك تطرح شهادات طويلة الأجل بفائدة تصل لـ11%

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طرحت عدد من البنوك بعض الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت لفترة زمنية طويلة تمتد لـ10 سنوات وتبدأ من 5 سنوات، وأبرز تلك البنوك هم بنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك التعمير والاسكان وبنك الاستثمار القومي، وإليكم تفاصيل تلك الشهادات:

– بنك مصر :

أعلن بنك مصر عن تقديم شهادين الأولى ذات العائد الشهري الثابت لأجل 5 سنوات ويصل فيها معدل الفائدة 9.5%، وقيمة فئة الشهادة 1200 جنيه ومضاعفاتها، أما الشهادة الثانية هي شهادة العائد السنوي الثابت لأجل 5 سنوات ويصل معدل الفائدة فيها 10% وفئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

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– البنك الأهلي المصري :

يقدم البنك الأهلي المصري شهادة لأجل 5 سنوات ويصل العائد إلى 11% يصرف شهريًا، وتعتبر تلك الشهادة ذات العائد الثابت طوال مدة الشهادة، على أن يتم بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

– البنك التجاري الدولي :

يطرح البنك التجاري الدولي، شهادات لأجل 5 سنوات ذات عائد ثابت يصل سعر فائدتها لـ9.25% ويصرف بشكل شهري، و9.50% ربع سنويًا، 9.75% نصف سنويًا، و10% يصرف سنويًا، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

– بنك التعمير والإسكان :

يقدم البنك شهادة بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها ودون حد أقصى فيما يبلغ سعر العائد على الشهادة 10.75% بشكل سنوي ويضاف للحساب كل 3 أشهر، كما أنه يسمح بالإقتراض والحصول على بطاقات الإئتمان من البنك بضمان بنسبة لا تتجاوز 90 % من قيمة الشهادات.

وفي ذات السياق يقدم بنك مصر شهادات يصل أجلها لـ7 سنوات ويصرف العائد شهريًا إلى جانب أن سعر الفائدة الحالي يبلغ 10.25%، وتصدر الشهادة بفئات 750 جنيه ومضاعفاتها.

بينما يقدم بنك الاستثمار القومي شهادة بأجل 10 سنوات، ويصل فيمة الشهادة المجموعة أ ذات العائد المجمع لأجل 10 سنوات، بينما يتصدر الشهادة بفئات من 100 جنيه ومضاعفاتها، ويصرف العائد تراكمي، وسعر العائد حاليًا على الشهادة 10.75%.

كما يقدم بنك التعمير والإسكان شهادات لأجل10 سنوات، إلى جانب أنه يتم احتساب عائد سنوي 9.6% ويشمل رصيد المبلغ القائم بالشهادة ذات العائد التراكمي، كما أنه لا يصرف إلا في نهاية مدتها، كما أنه يمكن شراء الشهادات بأسماء الغير لأكثر من مستفيد ويتاح شراء الشهادات بأسماء القصر تحت معرفة الولي الطبيعي وبمعرفة الأم أو الغير على سبيل الهبة أو التبرع.