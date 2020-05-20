الذهب يرتفع في ظل ركود الاقتصاديات العالمية

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شهد الذهب ارتفاعا في ظل زيادة الطلب على الاستثمار الآمن إلى جانب زيادة التقارير بشأن أضرار فيروس كورونا المستجد على الاقتصادات العالمية وسط تراجع في آمال إيجاد لقاح مضاد للفيروس قريبا.

وزادت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية 0.2% لـ 1746.58 دولار للأونصة وذلك بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش، وسط زيادة في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1751.90 دولار، حسبما ذكرت تقارير وكالة رويترز.

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وأوضح جيجار تريفيدي محلل أسواق السلع الأولية في “أناند راثي” للوساطة في الأسهم في مومباي، أن زيادة أسعار الأسهم جاءت عقب موجة ارتفاع في آمال لقاح جديد مضاد للفيروس وهو ما بدأ يتلاشى، مشيرا إلى أن الذهب سوف يعاود التصدر في ظل إصدار بيانات اقتصادية ضعيفة بشأن التجارة العالمية التي قد تتحول للأسوأ في لحظات، وذلك في ظل تراحع آمال اللقاح المحتمل الذي أعلنت عنه أمريكا ما دفع باستقرار أسهمها وأسهم آسيا.

وأضاف تريفيدي، في تقريره، أن أنشطة بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعت بشكل صعب وانخفضت أسعار تراخيص البناء وهو ما أثار المخاوف من أن تقود الجائحة إلى أكبر انكماش اقتصادي في الربع الثاني من العام منذ الكساد العظيم.

وكانت الشركات اليابانية تأثرت بشدة من انهيار الثقة في مايو بعد تراجع المؤشرات لأدنى منسوب لها في الـ10 سنوات الماضية خاصة في ظل توقعات استمرار الكساد الاقتصادي لفترة، وذلك حسبما أظهره مسح تانكان رويترز.

وتنتظرالأسواق محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الذي عُقد في 28 و29 أبريل ويصدر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

فيما بلغت المعادن النفيسة الأخرى، فوصل البلاديوم 0.9% مسجلا 2039.93 دولار للأوقية، في زادت الفضة 0.8% إلى 17.53 دولار، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 835.28 دولار للأوقية.