لأول مرة.. الإسكان تعلن عن بدء إجراءات حجز الشقق في 4 مشروعات بنفس الوقت

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صرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح عدد من الوحدات السكنية في 4 مشروعات سكنية لأول مرة خلال نفس التوقيت.

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أن الطرح المتتالي قد بدء منذ يوم 26 من شهر أبريل السابق ومستمر حتى شهر يونيه القادم 2020، حيث يتواجد العديد من الشقق بالمشروعات التالية:

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مشروع الإسكان الاجتماعي.

مشروع جنة.

مشروع دار مصر.

مشروع سكن مصر.

تتناسب تلك المشروعات السكنية مع كافة المواطنين بداية من فئة محدودى الدخل ثم فئة الإسكان المتوسط المتمثل في وحدات شقق دار مصر، ومشروع سكن مصر ثم فئة الإسكان الفاخر الذي يتضمن الوحدات السكنية المطروحة في مشروع جنة للإسكان الفاخر.

مشروع جنة للإسكان الفاخر

يصل عدد الشقق المطروحة في مشروع جنة للإسكان الفاخر 1359 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، في عدد 6 مدن جديدة، وهي:

مدينة الـ 6 من أكتوبر. مدينة الشيخ زايد. مدينة القاهرة الجديدة. مدينة المنصورة الجديدة. مدينة دمياط الجديدة. مدينة الشروق.

وقد بدأت إجراءات حجز الوحدات السكنية منذ يوم 26 من شهر أبريل السابق، وتستمر حتى يوم الـ 4 من شهر يونيو القادم 2020، بحيث يقوم الراغب في التقدم لحجز الوحدات السكنية إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني التالي، www.hdb-reservation.com، لبنك التعمير والإسكان بدون الاحتياج لتسجيل كلمة مرور.

يستطيع الراغب في حجز وحدة سكنية بمشروع جنة الإطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني.

ثم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

بعدها يستطيع المواطن الراغب في حجز الوحدة السكنية الحصول على استمارة التقديم، مع دفع مبلغ جدية الحجز والذي تبلغ 50 ألف جنيهاً مصرياً.

الوحدات المتاحة بمشروع جنة

تم تخصيص الوحدات السكنية المطروحة للحجز خلال تلك الفترة في الدورين الأخير والأرضي فقط، وتتراوح مساحات الشقق ما بين 100 متر إلى 150 متر، حيث تتكون العمارة من 5 أدوار كل دور يحتوي على 4 شقق، بالإضافة لوجود مصعد كهربائي بالعمارات السكنية، ويتواجد مسطحات خضراء، و مسطح مائي داخل كل مشروع سكني.

أسعار الوحدات المطروحة بمشروع جنة

يسجل سعر المتر المطروح في مدينة 6 أكتوبر 9470 جنيهاً، حيث تسجل قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر حوالي 966 ألفاً.

سجل سعر المتر المطروح في مدينة الشيخ زايد 11.925 جنيهاً، لتسجيل قيمة الوحدة السكنية المطروحة التي تبلغ 100 متر ما يقرب من مليون و216 ألفاً.

سجل سعر المتر المطروح في مدينة القاهرة الجديدة 10285 جنيهاً، لتسجل قيمة الشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر ما يقرب من مليون و90 ألفاً.

سجل سعر المتر المطروح في مدينة دمياط الجديدة 9080 جنيهاً، ليسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 100 متر ما يقرب من 944 ألفاً.

سجل سعر المتر المطروح في مدينة المنصورة الجديدة 8860 جنيهاً، لتسجل قيمة الوحدة السكنية التي 100 متر ما يقرب من 900 ألف جنيهاً.

مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط منذ يوم 10 مايو الراهن، وحتى يوم 18 من شهر يونيو 2020.

وأوضحت وزارة الإسكان أن الطرح الجديد من شقق سكن مصر، يصل إلى 2662 وحدة سكنية، مطروحة في 8 مدن جديدة، وهي كالتالي:

6 أكتوبر الجديدة.

مدينة العبور.

مدينة القاهرة الجديدة.

مدينة المنصورة الجديدة.

مدينة بدر.

مدينة ناصر بغرب أسيوط.

مدينة المنيا الجديدة.

مدينة غرب قنا.

تتراوح مساحات الشقق السكنية المطروحة في مشروع سكن مصر ما بين 115 متراً، وحتى 118 مترا، وتتكون الوحدات السكنية من 3 غرف ومطبخ وحمام.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط

يسجل سعر المتر المطروح في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهاً، بحيث تسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 106 متراً ما يقرب من 676 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المتر المطروح في مدينة القاهرة الجديدة 7655 جنيهاً.

يسجل سعر المترو المطروح في مدينة العبور 6070 جنيهاً، حيث تسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متراً ما يقرب من 698 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المترو المطروح في مدينة بدر 4980 جنيهاً، حيث تسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متراً ما يقرب من 572 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المترو المطروح في مدينة المنصورة الجديدة 6870 جنيهاً، حيث تسجل الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متراً ما يقرب من 790 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة ما يقرب من 3400 جنيهاً، حيث يسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 106 أمتار، ما يقرب من 360 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المترو المطروح في مدينة غرب أسيوط 3480 جنيهاُ، وتسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 106 أمتار ما يقرب من 368 ألف جنيه.

يسجل سعر المتر المطروح في مدينة غرب قنا ما يقرب من 3440 جنيهاٌ، وتسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متراً ما يقرب من 395 ألف جنيهاً.

مشروع دار مصر للإسكان المتوسط

تم تخصيص مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وقد بدأت إجراءات حجز الوحدات السكنية المطروحة في 5 مدن جديدة، من يوم الأحد الموافق 3 من شهر مايو الجاري، والمدن المطروح بها هي:

مدينة 15 مايو.

مدينة السادات.

مدينة العاشر من رمضان.

مدينة بدر.

مدينة برج العرب الجديدة.

قررت هيئة المجتمعات العمرانية إدراج الطرح الثاني الجديد خلال عام 2020 لطرح حجز الوحدات السكنية المتبقية من وحدات المرحلة الأولى والثانية من مشروع دار مصر التي تم طرهحهم خلال عامي 2014 وعام 2015.

يسجل عدد الشقق المطروحة للحجز في مشروع دار مصر ما يقرب من 1061 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، للدورين “الأرضي، الأخير” فقط، تتواجد الوحدات السكنية المطروحة داخل كمبوند سكني محاط بسور من الخرسانة، مع إمكانية تنفيذ البوابات الإلكترونية، كما يوجد شركة خاصة بأعمال الصيانة ونظافة المشروع، بالإضافة لتوفير أفراد آمن دائمين، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بدار مصر ما بين 115 متراً وحتى 150 متراً، كما تتكون الوحدات السكنية من 3 غرف ومطبخ وحمام.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة بمشروع دار مصر

يسجل سعر المتر المطروح في مدينة العاشر من رمضان ما يقرب من 5350 جنيهاً، لتسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 130 متراً ما يقرب من 695 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المتر المطروح في مدينة بدر 5900 جنيهاً، حيث تسجل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها ما يقرب من 130 متراً حوالي 767 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المتر في مدينة السادات ما يقرب من 5075 جنيهاً، لتسجيل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متر، ما يقرب من 583 ألفاً، والشقة التي تبلغ مساحتها 130 متراً يسجل سعرها 659 ألف جنيهاً.

يسجل سعر المتر في مدينة 15 مايو 5545 جنيهاً، لتسجيل قيمة الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 130 متراً ما يقرب من 831 ألف جنيهاً.

ويسجل سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة ما يقرب من 5030 جنيهاً، لتسجل قيمة سعر الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 115 متراً ما يقرب من 578 ألف جنيهاً.

مشروع الإسكان الاجتماعي

بدء صندوق الإسكان الاجتماعي في طرح كراسات الشروط الخاصة بحجز الإعلان الـ 13 للمشروع الموجه إلى فئة محدودي الدخل وهو مشروع الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 7 إلى 13 من شهر يونيو تلك الفترة المخصصة لفئة ذوي الإعاقة، ومن الفترة من 14 يونيو وحتى 4 يوليو لكافة المواطنين بما فيهم فئة ذوي الإعاقة.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي ما يقرب من 36 ألف وحدة سكنية في 10 محافظات هي كالتالي:

الفيوم.

بني سويف.

المنيا.

أسيوط.

سوهاج.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

البحر الأحمر.

مرسى مطروح.

وأكدت وزارة الإسكان أن كافة الوحدات السكنية المطروحة خلال الإعلان الـ 13 كاملة التشطيبات، وجاهزة على التسليم الفوري للحاجزين بعد انتهاء إجراءات الحجز والاستعلام الميداني والائتماني من قبل البنك، حيث أن الوحدات السكنية المطروحة خلال هذا الطرح هي المتبقية من الطروحات السابقة لصندوق الإسكان الاجتماعي.

أسعار الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الـ 13 للإسكان الاجتماعي

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن تحديد سعرين لشقق الإعلان الـ13 للإسكان الاجتماعي، وهما:

السعر الأول حوالي 184 ألف جنيهاً لمحافظات، التالي: “الفيوم ، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان”.

والسعر الثاني، وهو 197 ألف جنيه للمحافظات التالية،” البحر الأحمر، ومرسى مطروح”، ويعتبر بتلك الأسعار المعلن عنها للطرح الـ 13 للإسكان الاجتماعي من أرخص أسعار الوحدات السكنية المطروحة من قبل وزارة الإسكان، حيث يجرى خلال الفترة الراهنة طرح وحدات سكنية في 3 مشروعات، وهي: “مشروع جنة، ومشروع سكن مصر، ومشروع دار مصر”، وأرخص وحدة سكنية في المشروعات سالفة الذكر تصل إلى 360 ألف جنيهاً.

ويتم سداد مقدم جدية الحجز، الذي يبلغ 14 ألف جنيهاًُ قبل الحجز عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وهو مبلغ يُرد في حالة عدم تخصيص الوحدة السكنية، مع سداد مبلغ 150 جنيهاً مصروفات إدارية تلك المصروفات لا تُرد ولا تُسترد، ويتم سداد تلك المبالغ خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى كافة المحافظات والمدن المطروح فيها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقي قيمة مقدم الحجز الذي بلغ نسبة 15% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بعد الاستعلام الميدانى والائتماني و انطباق كافة الشروط على الشخص المتقدم لحجز الوحدة السكنية، وقبل التعاقد على الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، ويجري تحديد دفعة الاستلام تبعاً لراتب وسن الشخص المتقدم.

يتم سداد باقى قيمة الوحدة السكنية عبر أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً، وذلك في نظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة تصل نسبتها إلى 7% سنوياً متناقصة، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

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