أسعار الذهب ترتفع من جديد محلياً وعالمياً رغم استمرار أزمة فيروس كورونا

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واصلت أسعار الذهب الارتفاع سواء في الأسواق المحلية أو حتى في الأسواق العالمية، بالرغم من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم بأكمله، إضافة إلى حدوث حالة من الركود التام فيما يتعلق بعمليات البيع أو الشراء على حدو سواء.

وأكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية في القاهرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن سعر جرام الذهب قد زاد 7 جنيه وذلك بعكس ما كان عليه الوضع تماماً في يوم الجمعة الماضي.

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وإليكم الآن أسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم الجمعة 22 مايو 2020:

جرام الذهب عيار 18 / وصل سعره إلى 653 جنيهاً.

جرام الذهب عيار 21 / وصل سعره إلى 762 جنيه بعد أن كان 755 جنيه في يوم الجمعة الماضي.

جرام الذهب عيار 24 / وصل سعره إلى 870.9 جنيه.

الجنيه الذهب / وصل سعره إلى 6096 جنيه.

على الصعيد العالمي وصل سعر الذهب إلى 1727 دولار أمريكي للأوقية أي أنه قد ارتفع بنسبة 0.2%، بالرغم من انخفاضه يوم أمس الخميس 1.4%.

ومن المؤكد أن أزمة فيروس كورونا كان لها دوراً سلبياً للغاية على سوق الذهب سواء المحلي أو حتى العالمي، وذلك تحديداً فيما يتعلق بعمليات البيع أو الشراء وليس السعر في ظل ارتفاع السعر حالياً بشكل هائل عكس ما كان عليه الوضع تماماً في الفترة الماضية.

وتسبب ذلك الوباء المنتشر حالياً في تعليق معظم أنشطة الحياة الأساسية منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، كما تم إجبار معظم المواطنين من كافة أنحاء العالم على الجلوس في المنازل مع إغلاق شامل لكافة المحال التجارية، وهي الأمور التي سببت خسائر هائلة لتجار الذهب بسبب حالة الركود وعدم الإقبال من جانب العملاء.

ويجب الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بهذه الطريقة سوف يجبر كل شخص لديه قطعة ذهب على الذهاب من أجل بيعها حتى يستفيد من الأموال في مثل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الدول المصرية، وخاصة في ظل عدم معرفة أي أحد بموعد نهاية أزمة المرض المنتشر.

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