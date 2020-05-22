أسعار أهم العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري مع نهاية تعاملات أمس الخميس

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شهدت نهاية تعاملات يوم أمس الخميس في البنك الأهلي المصري وجود حالة من عدم الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية بصفة عامة أمام الجنيه المصري، وخاصة عملة الدولار الأمريكي التي ارتفعت بشكل واضح مقارنة عما كان عليه الوضع في الأسبوع الماضي.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار أهم العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري مع نهاية تعاملات يوم أمس الخميس، كما سنُقارن أيضاً أسعار بعض هذه العملات في الأسبوع الماضي.

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وإليكم الآن أسعار أهم العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري مع نهاية تعاملات يوم أمس الخميس 21 مايو 2020:

عملة الدولار الأمريكي / سعر البيع 15.89 جنيه، أما سعر الشراء 15.79 جنيه، وكان سعر البيع في يوم الخميس قبل الماضي 15.78 جنيه، بينما سعر الشراء كان 15.68 جنيه.

عملة اليورو / سعر البيع 17.41 جنيه، فيما كان سعر الشراء 17.19 جنيه، وكان سعر البيع في يوم الخميس قبل الماضي 17.08 جنيه، بينما كان سعر الشراء 16.90 جنيه.

عملة الجنيه الإسترليني / سعر البيع 19.45 جنيه، أما سعر الشراء 19.21 جنيه، وكان سعر البيع في يوم الخميس قبل الماضي 19.32 جنيه، بينما كان سعر الشراء 19.08 جنيه.

عملة الدينار الكويتي / سعر البيع 51.44 جنيه، أما سعر الشراء 49.91 جنيه، وكان سعر البيع في يوم الخميس قبل الماضي 51.08 جنيه، بينما كان سعر الشراء 49.47 جنيه.

عملة الريال السعودي / سعر البيع 4.23 جنيه، أما سعر الشراء 4.13 جنيه.

عملة الدرهم الإماراتي / سعر البيع 4.30 جنيه، أما سعر الشراء 4.25 جنيه.

عملة الريال القطري / سعر البيع 4.36 جنيه، أما سعر الشراء 4.15 جنيه.

ومن المتوقع ألا تستقر أسعار العملات الأجنبية بشكل عام خلال الأشهر القادمة وربما حتى نهاية العام الحالي 2020، نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيش على إثرها العالم بأكملها بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويكفي الإشارة إلى أن معظم الدول الكبرى قد بدأت في تخفيف الإجراءات الوقائية والقيود المفروضة على الأنشطة التجارية والاقتصادية، حتى لا ينهار الاقتصاد العالمي واقتصاد كل دولة على حدى على أمل نهاية الكابوس قريباً.

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