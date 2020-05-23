كيفية إجراء المعاملات البنكية خلال إجازة عيد الفطر؟

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أعلن البنك المركزي عن منح البنوك العاملة بسوق الصرافة مصر إجازة لمدة أسبوع، بمناسبة عيد الفطر المبارك 2020، وسوف تبدأ البنوك غلق أبوابها اعتباراً من الغد الموافق يوم الأحد على أن تعاود العمل يوم الأحد الموافق 31 من شهر مايو الراهن.

وخلال تلك الفترة تتيح البنوك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن عملائها من إجراء المعاملات البنكية دون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك.

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وتقدم البنوك العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية المتعددة مثل، الموبايل والإنترنت بانكنج، والمحافظ الذكية، وماكينات الصراف الآلي ATM من خلال استخدام الكروت البلاستيكية المختلفة.

ومن ضمن تلك الخدمات التي يحتاج إليها العميل تحويل الأموال من حساب إلى حساب في بنك أخر، أو عمليات الشراء عبر الإنترنت، أو عمليات الشراء من المتاجر، أو سداد قيمة الفواتير الشهرية واليومية، وكذلك شراء أو كسر شهادة أو وديعة.

وتعمل البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري على تقوية أنظمتها الإلكترونية، ومراقبتها خلال أيام الإجازات منعاً لوقوع النظام الإلكتروني الخاص بها، بسبب زيادة ضغط الاستخدام الذي شهد ارتفاعاً منذ ظهور فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في مصر.

كيفية إجراءات المعاملات البنكية في العيد؟

المحفظة الذكية “موبايل ويلد”، تقدم المحفظة الذكية خدمة إجراء تحويل الأموال من المحفظة المالية الخاصة بالعميل إلى أي عميل أخر.

يمكن للعميل من خلال المحفظة الذكية سداد الفواتير الشهرية بطريقة إلكترونية.

من خلال المحفظة الذكية يمكن سداد المشتريات اليومية لدى التجار المتوافر لديهم ماكينات فوري بعد أن يتم إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة المالية الخاصة بالعميل، وسداد قيمة فاتورة الشهرية.

يتم شحن المحفظة الإلكترونية بطريقتين، من خلال ربطها بحساب العميل في البنك، وهي الطريقة الأسهل، أو عبر ماكينات الصراف الآلي ATM أو عبر ماكينة فوري.

الموبايل بانكنج، تسمح الخدمة للعميل وهو في منزله من الإطلاع على حساباته المالية، وتحريك أوعيته الادخارية إلى أخر مثل شراء شهادة، أو كسر شهادة، أو شراء وديعة وغير هذا من العمليات المالية.

تتيح خدمة الموبايل بانكنج التحويل المالي من حساب العميل في بنك إلى حسابك بنك آخر.

تتيح خدمة الموبايل بانكنج التحويل من حساب العميل لحساب أي حساب شخص أخر.

يتم تحميل تطبيق الموبايل بانكنج عبر متجر الهاتف المحمول الخاص بالشخص عبر المتجر الإلكتروني مجاناً، مع إتاحة خدمة العملاء البنك للعملاء الذين لديهم حسابات أو أوعية ادخارية مختلفة.

الإنترنت بانكنج، يتيح خدمة الإنترنت بانكنج نفس خدمات الموبايل بانكنج سالفة الذكر، ولكن بدل من الدخول على الموبايل، يتم تسجيل الدخول عبر الصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على الإنترنت.

ماكينات الصراف الآلي ATM، تتيح خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب أخر، وكذلك تتيح الخدمة سداد فواتير العميل من خلال خاصية فوري الموجودة بماكينة الصراف الآلي على مدار الـ 24 ساعة، وفي كافة أيام الأسبوع.

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