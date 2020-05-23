السياحة تكشف أسماء الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

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الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار بالإضافة إلى وزارة الصحة والسكان وكذلك غرفة المنشآت الفندقية، أرفقت وزارة السائحة قائمة بأسماءهم مع بيانها المنشور اليوم، من أجل إعادة التشغيل فيهم

واستوفت الفنادق المذكورة ضوابط السلامة الصحية، المقررة من قِبل مجلس الوزراء حسب المعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، من أجل أن تسمح للفنادق التي ترغب في التشغيل بأن تستقبل النزلاء بها.

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وطالبت الوزارة المواطنين بالإضافة إلى شركات السياحة أن تقتصر في تعاملها مع الفنادق المرفقة بالقائمة وهي الحاصلة على شهادة السلامة الصحية دون غيرها من الفنادق.

أما قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بناء على أنها استوفت الشروط والضوابط فهي: