قرار هام لعملاء البنوك بشأن عمليات السحب من الـ ATM خلال عيد الفطر

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

استعدت كافة البنوك العاملة في سوق الصرافة المصرية من أجل تلبية احتياجات العملاء خلال فترة عيد الفطر المبارك من الأموال الكاش، من خلال قيام كافة البنوك بتغذية ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لها بالأموال الكاش بشكل يتلائم مع الطلب الكبير على الأموال النقدية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

كما صرح مسئول مصرفي إن هناك العديد من التعليمات الصادرة من البنك المركزي بضرورة العمل على تغذية ماكينات الصراف الآلي ATM بما يتناسب مع احتياجات عملاء البنوك من النقدية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

ونبه المسؤول المصرفي كافة عملاء البنوك في السوق المصري لإمكانية إجراء عمليات صرف الأموال النقدية عبر ماكينة الصراف الآلي بدون احتساب أي رسوم، وأشار إلى أن هناك بعض البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري تشهد حالة من الإقبال الكبير على ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بها خلال فترات العيد، وهو ما يتسبب خلال بعض الأحيان لتعطل بعض ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وأكد المسئول أنه خلال فترة العيد يستطيع أي عميل بنك السحب من ماكينات الصرف الآلي للبنوك الأخرى بدون أي رسوم إضافية، ولهذا يفضل خلال فترة أيام عيد الفطر المبارك أن يقوم عملاء البنوك بإجراء عمليات سحب الأموال من أي ماكينة صرف آلية متاحة أمامه، ولا تقتصر عملية سحب الأموال على الماكينات الخاصة بالبنك التابع له العميل، من أجل تفادي حدوث الزحام خلال فترة عيد الفطر المبارك في ظل الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المسؤول إلى أن البنك المركزي قد قرر ضمن الإجراءات والتدابير الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد أن يكون السحب عبر ماكينات الصرف الآلي ATM بدون أي رسوم مالية،بهدف منع التزاحم والتيسير على المواطنين خلال تلك الفترة وحماية لهم من الإصابة بالفيروس.

إقرأ كيفية إجراء المعاملات البنكية خلال إجازة عيد الفطر؟