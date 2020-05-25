أسعار الدولار ترتفع عالمياً اليوم الإثنين وأجواء التوتر تزداد بين الصين وأمريكا

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شهد اليوم الإثنين ارتفاعاً واضحاً في أسعار الدولار الأمريكي على صعيد الأسواق العالمية، بسبب قانون الحريات المدنية في هونج كونج الذي يبقى الهدف الرئيسي من وراء تطبيقه هو تأجيج الطلب على العملات ذات الملاذ الآمن.

وسجلت عملة الدولار الأمريكي اليوم الإثنين أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ أسبوع، حيث وصل الدولار اليوم إلي 1.08887 يورو، كما وصلت إلى 0.9729 فرنك سويسري، وأيضاً وصلت إلى 107.72 ين ياباني، وهي العملة الوحيدة التي استقرت خلال الأسبوع الحالي أمام الدولار.

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ومن المؤكد أن فرض هونج كونج قانون الحريات المدنية سوف يزيد بدوره من أجواء التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين، علماً بأن الوضع بين البلدين لا يعرف فترة طيبة على الإطلاق منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ويرجع ذلك إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتهم الحكومة الصينية بالتقصير إضافة إلى التآمر مع منظمة الصحة العالمية، وخاصة بعد المعلومات الواردة من طرف الاستخبارات الأمريكية التي أكدت أن الفيروس المستجد لم يخرج إلى العالم بشكل مفاجئ بسبب بائعة السمك، بل إن المرض قد انتشر بسبب حدوث خطأ في إحدى مختبرات مقاطعة ووهان الصينية.

يُذكر أن أحد المسؤولين الكبار في الحكومة الأمريكية قد شدد مؤخراً على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على دولة الصين في حالة تطبيق قانون الحريات المدنية.

على صعيد متصل، أشار المدير العام للبحوث في معهد أبحاث جايتامي الياباني أن العالم بأكمله في حالة قلق كبيرة في الوقت الراهن ليس فقط بسبب الوباء المنتشر، وإنما بسبب التوتر الواضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الصين على مدار الأسابيع الماضية.

وأوضح أيضاً أن القانون الأمني الذي تسعى هونج كونج إلى تطبيقه سوف يزيد من الوضع سوءاً في المرحلة القادمة، بالرغم من أن ذلك القانون يعتبر إيجابياً سواء بالنسبة إلى عملة الين الياباني أو حتى بالنسبة إلى عملة الدولار.

ولم تشهد الأسواق المالية العالمية اليوم نشاطاً واضحاً في ظل إغلاق بعض الأسواق بسبب العطلات العامة، حيث شهد اليوم إغلاق الأسواق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى المملكة المتحدة وأيضاً سنغافورة.

ومن جانبها، حافظت عملة الجنيه الإسترليني على سعر الصرف مقابل الدولار، حيث وصل سعرها إلى 1.1276 دولار أمريكي، وفي مقابل ذلك وصلت إلى 89.46 يورو.

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