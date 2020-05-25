البنك المركزي يقرر تعديل مواعيد عمل البنوك من بعد نهاية عيد الفطر المبارك

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أعلن البنك المركزي المصري بصفة رسمية اليوم الإثنين عن تغيير مواعيد عمل البنوك سواء العامة أو حتى الخاصة داخل مصر على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك من بعد نهاية عيد الفطر المبارك الحالي.

وأكد البنك المركزي المصري أن المواعيد الجديدة لعمل البنوك في مصر من بعد نهاية عيد الفطر المبارك سوف تتمثل على النحو التالي:

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من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة عصراً بالنسبة إلى الموظفين.

من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة الثالثة عصراً بالنسبة إلى العملاء.

ويرتبط مواعيد عمل البنوك بمواعيد حظر التجوال التي يعلن عنها مجلس الوزراء بدون أدنى شك، علماً بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن قبل نهاية شهر رمضان الكريم الحالي أن حظر التجوال بداية من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 سوف ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحاً.

وكان مجلس الوزراء قد منح كافة العاملين في الدولة المصرية عطلة رسمية طيلة أيام الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث تستمر هذه العطلة حتى يوم الجمعة القادم الموافق 29 مايو 2020، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لمحاولة الحد من استمرار أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذكر أن العديد من العملاء قد عانوا بشكل كبير خلال أيام شهر رمضان الكريم الماضي بسبب المواعيد السيئة نوعاً ما لكافة البنوك، حيث كانت جميع البنوك تبدأ العمل في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة الواحدة والنصف ظهراً فقط لا غير بالنسبة إلى العملاء، أما بالنسبة إلى الموظفين فكان العمل يبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وتفرض الحكومة المصرية حركة حظر التجوال بشكل جزئي على الشعب المصري منذ منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020، على أمل أن يساهم بذلك بطريقة أو بأخرى في القضاء تماماً على ذلك المرض بعد احتوائه والسيطرة عليه ومنع انتشاره بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

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