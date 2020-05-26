البنك الأهلي المصري ينفي إغلاق 13 فرعا بسبب كورونا

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نفى البنك الأهلي المصري، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية وتناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إغلاق 13 فرعًا بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح البنك أنه ينتهج أعلى معايير الشفافية مع عملاءه، كما أنه يتخذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة في جميع الفروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، وفي إطار خطة الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف البنك الأهلي أنه في حالة وجود أي مستجدات تخص البنك، فإنه يلتزم بالإعلان عنها أمام العملاء بشكل رسمي.

كانت بعض المواقع الإخبارية قد نشرت خبرا لا يستند لمصادر موثقة، يفيد بإغلاق 13 فرعا تابعين للبنك الأهلي المصري، وهو الخبر الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في إثارة المخاوف لدى عملاء البنك، ما دفع البنك لنفي الخبر جملة وتفصيلا.