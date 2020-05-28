البنك المركزي يكشف حقيقة إصدار عملة نقدية فئة 500 جنيه

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، صحة ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن إصدار عملات ورقية فئة الـ 500 جنيه في شهر يوليو المقبل.

وطالب البنك المركزي المواطنين بالاعتماد على الصفحات والبيانات الرسمية التي يصدرها البنك فقط، كمصدر أساسي لأي معلومة أو قرار جديد يتعلق بالسياسات النقدية للدولة.

Advertisements

كانت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تناولت أخبارا تفيد بقرب إصدار البنك المركزي عملة جديدة فئة الـ 500 جنيه، لتنضم إلى الفئات النقدية المتعامل بها بشكل رسمي، لتصبح أكبر ورقة عملة داخل البلاد.

يذكر أن أكبر فئة نقدية تتعامل بها مصر هي فئة الـ 200 جنيه كورقة واحدة، وهناك دول عربية وأجنبية تتعامل بالورقة النقدية فئة الـ 500 لكن مصر لم تصدر هذه الفئة، ولا تنوي إصدارها في الوقت الحالي.