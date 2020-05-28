“الصحة” تكشف عن السعر الجديد لتحليل كورونا

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قالت رئيس المعامل المركزية بوزارة الصحة، الدكتورة نانسى الجندى، إن المعامل التي تقدم التحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، أصبحت منتشرة على مستوى الجمهورية لإتاحة التحليل لجميع المواطنين بسعر مناسب.

وأوضحت د. نانسي، في لقاء تليفزيوني، أن من يرغب في الاطمئنان على صحته على صحته يمكنه إجراء التحليل بقيمة 1000 جنيه كما حددت وزارة الصحة.. مشيرة إلى أن مستشفيات الحميات تقدم خدمة التحليل مجانا، في حالة ظهور الأعراض بشكل واضح على المريض.

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وقالت د. نانسي، إنه عدما يذهب المريض إلى الطبيب ويتم الكشف عليه، فى حالة الشك في إصابته بالفيروس يتم عمل التحليل مجانا له، وبناء عليه في حال ثبوت الإصابة يتم تحويله إلى مستشفيات العزل.

وأشارت إلى أن هناك 320 مستشفى تم إضافتها للمنظومة الطبية بهدف الكشف الطبي على فيروس كورونا، موضحة أن الهدف الأساسي من زيادة المستشفيات أنها قد تكون أفضل من المعامل الطبية، في إجراء تحاليل صورة الدم، والأشعة، وإجراء المسحة الطبية.