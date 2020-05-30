مواعيد جديدة للعمل في البنوك والبورصة بداية من الغد

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تعود البنوك العاملة في مصر والبورصة بداية من غدٍ الأحد، للعمل وفقا للمواعيد التي كانت مقررة قبل الإجراءات الاستثنائية التي طبقت في نهاية شهر مارس الماضي، والتي خفضت ساعات العمل لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن البنك المركزي، أن البنوك ستفتح أبوابها أمام العملاء اعتبارا من غد الأحد، من الساعة 9:30 وحتى 3 عصرًا، فيما ستبدأ مواعيد الموظفين من 9 صباحًا وحتى 4 عصرًا.

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فيما أعلنت البورصة العودة للعمل بالمواعيد الاعتيادية بداية من الأحد، لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) بداية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 2:30 ظهرًا، تسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحاً.

ويوم 24 مارس الماضي قرر البنك المركزي والبورصة تقليص ساعات العمل وجلسة التداول، لتكون حتى 1:30 ظهرًا بعدما قررت الحكومة فرض حظر التجول من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحًا.