تراجع أسعار الدواجن والبيض خلال إجازة العيد لهذا السبب

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم السبت، جنيهين، ليصل إلى 25 جنيهًا في المزرعة مقابل 27 جنيهًا خلال أسبوع العيد، ويصل سعره إلى 29 جنيهًا في الأسواق.

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر كرتونة البيض انخفض جنيها واحدا، لتسجل بالمزرعة 24 جنيها، مقابل 25 جنيهًا الأسبوع الماضي.

Advertisements

وكشف السيد، عن سبب تراجع الأسعار، قائلا إن السبب في ذلك هو انخفاض الطلب على الشراء نتيجة للعطلة خلال أيام العيد.

وتنتج مصر حوالي 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.