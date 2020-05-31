بداية من الثلاثاء القادم .. تعديل مواعيد عمل البنوك بسبب حظر التجوال

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أعلن البنك المركزي المصري بصفة رسمية اليوم الأحد عن الموافقة على تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة على مستوى جميع محافظات الجمهورية انطلاقاً من يوم الثلاثاء القادم، وذلك تزامناً مع قرار مجلس الوزراء اليوم المتمثل في تعديل مواعيد حظر التجوال.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قرر اليوم أيضاً تعديل مواعيد حظر التجوال، حيث أصبحت فترة الحظر تبدأ من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً بدلاً من الساعة السادسة صباحاً.

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وبناءً على ذلك، قرر البنك المركزي المصري تعديل مواعيد عمل البنوك، حيث أصبحت بداية من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الثالثة عصراً بالنسبة إلى الموظفين العاملين في البنوك، فيما أصبحت بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة الثانية ظهراً بالنسبة إلى العملاء.

وأكد البنك المركزي المصري أن ذلك القرار سوف يتم تطبيقه في كافة البنوك العاملة في مصر بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يونيو 2020 وليس من يوم غداً الإثنين، ويبقى الهدف الرئيسي من وراء إنهاء عمل البنوك مبكراً قبل عدة ساعات من وقت حظر التجوال، هو ضمان عودة الموظفين إضافة إلى العملاء إلى بيوتهم قبل بداية فترة الحظر.

يُذكر أن مواعيد عمل البنوك يوم غداً الإثنين سوف تظل كما هي بدون أي تغيير، وذلك تحديداً بداية من الساعة التاسعة صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة عصراً بالنسبة إلى الموظفين، أما بالنسبة إلى العملاء سوف تكون بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة الثالثة عصراً.

وكان البنك المركزي المصري قد منح مؤخراً جميع العاملين في البنوك عطلة مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام كاملة في الأسبوع الماضي بسبب عيد الفطر المبارك، قبل أن تعاود مختلف البنوك نشاطها من جديد اليوم الأحد، علماً بأن جميع البنوك بدون أي استثناء على الإطلاق قد شددت من حجم الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لمحاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد داخل الفروع.

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