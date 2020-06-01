الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك لليوم الثاني على التوالي ويقترب من 16 جنيه

وجود هذا الخبر على أي موقع بخلاف (مصر 365) يعني أن المحتوى مسروق ولا يوجد إذن من مصر 365 لنشر الخبر.

سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يونيو 2020 في البنوك ، واصل سعر الدولار اليوم ارتفاعه في البنوك الحكومية والخاصة وبلغ ارتفاع سعر الدولار 7 قروش خلال تعاملات اليوم وأمس في أغلب البنوك.

وارتفع سعر الدولار اليوم في اغلب البنوك العاملة في مصر، بقيمة اربع قروش دفعة واحدة، مسجلاً 15,88 جنيه للشراء و 15,98 جنيه للبيع، في البنوك التالية (كريدي اجريكول وقناه السويس ، المصري الخليجي ، التنمية الصناعية ، الاستثمار العربي ، البنك التجارى الدولى، المصرف العربي الدولي، اتش اس بي سي ، المصري لتنمية الصادرات ، البنك العربي الافريقي الدولي، بنك التعمير والاسكان ، بنك مصر ايران للتنميه، بلوم مصر ، المصرف المتحد ، البنك الأهلي الكويتي “بيريوس”).

Advertisements

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الأسكندرية بقيمة 4 قروش مسجلاً 15,87 جنيه للشراء و 15,97 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر بقيمة 4 قروش مسجلاً 15,86 جنيه للشراء و15,96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني بقيمة قرشين مسجلاً 15,86 جنيه للشراء و15,96 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك عودة بقيمة 4 قروش مسجلاً 15,88 جنيه للشراء و 15,98 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك البركة بقيمة 4 قروش مسجلاً 15,81 جنيه للشراء و 15,91 جنيه للبيع.

لرؤية الجدول كامل وسعر الدولار في السوق السوداء .. اضغط هنا.