مواعيد عمل البنوك الجديدة انطلاقاً من الثلاثاء بعد تعديل مواعيد حظر التجوال

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تستعد جميع البنوك العاملة في مصر إلى تطبيق مواعيد العمل الجديدة التي وافق عليها البنك المركزي المصري يوم أمس الأحد، وذلك تزامناً مع القرار الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المتمثل في تعديل مواعيد فترة حظر التجوال.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم أمس الأحد تغيير مواعيد فترة حظر التجوال حتى منتصف شهر يونيو المقبل من العام الحالي 2020، حيث أصبحت فترة الحظر تبدأ انطلاقاً من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة الخامسة صباحاً بدلاً من الساعة السادسة صباحاً.

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وبناءً على ذلك، قرر البنك المركزي المصري تعديل مواعيد عمل البنوك مباشرة بعد ذلك القرار على أن يتم تطبيق المواعيد الجديدة انطلاقاً من يوم غداً الثلاثاء، حيث أصبحت المواعيد بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحاً إلى غاية الساعة الثانية ظهراً بالنسبة إلى العملاء.

وتغيرت أيضاً مواعيد العمل بالنسبة إلى الموظفين داخل البنوك، حيث أصبحت تبدأ انطلاقاً من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الثالثة عصراً، حتى يكون هناك وقت كافي أمام الجميع سواء الموظفين أو العملاء من أجل العودة إلى بيوتهم قبل بداية فترة حظر التجوال على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن البنك المركزي المصري يعتبر من أولى الجهات التي تلتزم بكافة التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء في الآونة الأخيرة، حيث يطبق جميع التعليمات على كل بنك من البنوك العاملة في مصر بدون أي استثناء على الإطلاق في إطار سعيه مثل كافة المؤسسات الأخرى التابعة للدولة المصرية إلى محاولة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر في المرحلة القادمة.

ولم يعد الوضع في مصر مستقراً بأي حال من الأحوال خلال الأيام العشرة الماضية على وجه التحديد، نظراً إلى الارتفاع الهائل والضخم في أعداد المصابين والوفيات على حد سواء بسبب ذلك الوباء، على أمل أن يتمكن النظام الصحي في مصر من استيعاب هذه الأعداد الكبيرة ولا ينهار في أي وقت من الأوقات.

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