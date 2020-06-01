قطاع الصحة يسجل أقل معدل للأجور بمصر وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

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تفاجأ العديد من المواطنين في الشارع المصري بشأن الإحصائية التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخراً، وذلك بخصوص متوسط الأجور اليومية للعاملين في الدولة المصرية على مستوى مختلف القطاعات خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019.

وأسفرت هذه الإحصائية عن صدمة مدوية للجميع بعدما اكتشفوا أن قطاع الصحة هو أقل القطاعات حصولاً على الأجور اليومية في الدولة المصرية مقارنة بكل القطاعات الأخرى المختلفة، وهو ما يؤكد بدوره على ضرورة تصحيح العديد من الأمور المتعلقة بأجر العاملين في القطاع الصحي في المرحلة القادمة.

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وتشهد الفترة الحالية وتحديداً منذ مطلع العام الحالي 2020 إلى غاية الآن بذل كافة العاملين في القطاع الصحي في مصر مجهودات هائلة لا مثيل لها على الإطلاق، من أجل محاولة احتواء فيروس كورونا المستجد إضافة إلى علاج أكبر عدد ممكن من المصابين المتواجدين في مختلف المستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وإليكم الآن معدلات متوسط الأجور اليومية لمختلف قطاعات الدولة المصرية وأبرزها خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019:

قطاع التعدين واستغلال المحاجر / 143.8 جنيه.

قطاع العقارات والتأجير / 116.9 جنيه.

قطاع الوساطة المالية والتأمين / 112.3 جنيه.

قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والتكيفات / 111.1 جنيه.

قطاع المعلومات والاتصالات / 102.2 جنيه.

قطاع التشييد والبناء / 100.2 جنيه.

قطاع أفراد الخدمة المنزلية للأسر / 94.1 جنيه.

قطاع الزراعة وصيد الأسماك / 90.7 جنيه.

قطاع التعليم / 82.9 جنيه.

قطاع الصحة وأنشطة العمل الاجتماعي / 72.7 جنيه.

وتعكس هذه الأرقام مدى المعاناة التي يعاني منها العاملين في قطاع الصحة في مصر، نظراً إلى قلة رواتبهم مقارنة ببقية القطاعات الأخرى إضافة إلى دورهم البارز والذي اتضح جلياً خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، ويكفي الإشارة فقط إلى أعداد المصابين والوفيات من الأطقم الطبية التي تعرضت إلى الإصابة بالمرض أثناء تأدية عملها في مستشفيات العزل.

ومن المؤكد أن الحكومة المصرية سوف تعمل جاهدة على تحسين وضعية القطاع الصحي في مصر خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حتى يكون القطاع الصحي يعامل بالشكل اللائق الذي يستحقه مثل القطاعات الأخرى.

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