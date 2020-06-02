تعرف على أسعار الفائدة على جميع شرائح حسابات التوفير في بنك مصر

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أسعار الفائدة على جميع شرائح حسابات التوفير في بنك مصر، حيث يتيح بنك مصر حسابات توفير عادية وللشباب بالعملة المحلية (الجنيه المصري)، وقد حدد البنك الحد الأدنى لفتح حساب التوفير العادي وكذلك احتساب العائد بـ 1500 جنيه.

وفيما يلي شرائح حساب التوفير لدى البنك وأسعار العائد عليها السارية حاليًا:

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الشريحة/ العائد شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي من 1500 حتى 5000 جنيه 3.25% 3.50% 3.625% 3.75% أكثر من 5 الاف حتى 50 ألف جنيه 3.75% 4.00% 4.125% 4.25% أكثر من 50 ألف حتى 250 ألف جنيه 4.25% 4.50% 4.625% 4.75% أكثر من 250 ألف حتى 500 الف جنيه 4.75% 5.00% 5.125% 5.25% أكثر من 500 ألف جنيه 5.25% 5.50% 5.625% 5.75%

حساب توفير الشباب

أما حساب توفير الشباب من بنك مصر، فإن الحد الأدنى لفتحه هو 500 جنيه، وفيما يلي أسعار العائد عليه ودوريات الصرف:

الشريحة/ العائد شهري ربع سنوي نصف سنوي سنوي من 500 جنيه إلى 20 ألف جنيه 5.25% 5.50% 5.625% 5.75%

وأشار البنك إلى أن ما يزيد على 20 ألف جنيه من حساب توفير الشباب، يحتسب عائدًا وفقا لشرائح حسابات التوفير المعلنة في وقته.