عاجل: الدولار يتخطى حاجز الـ 16 جنيه في البنوك

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ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك، بعد قرابة ساعتين من بداية تعاملات اليوم بقيمة 3 قروش، في أغلب البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس والاستثمار والتجاري الدولي والمصرف العربي الدولي وعودة وHSBC والمصري لتنمية الصادرات والمصري الخليجي والعربي الافريقي ومصر ايران للتنمية والمصرف المتحد وبيريوس، ووصل سعر الدولار في هذه البنوك الي 15,91 جنيه للشراء و 16,01 جنيه للبيع، مقابل 15,88 جنيه للشراء و 15,98 جنيه للبيع، بارتفاع قدرة 3 قروش عن أسعار بداية التعاملات.

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وارتفع سعر الدولار اليوم فى بنك الاسكندرية بقيمة 3 قروش وصولا الي 15,90 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي المصري بقيمة 3 قروش مسجلاً 15,89 جنيه للشراء و 15,99 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم فى بنك بلوم وبنك الكويت الوطني بقيمة قرشين وصولاً الي 15,88 جنيه للشراء و 15,98 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم فى بنك التعمير والاسكان وبنك التنمية الصناعية وكريدي اجريكول بقيمة 4 قروش مسجلاً 15,88 جنيه للشراء و 15,98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة عند نفس اسعار بداية التعاملات عند 15,81 جنيه للشراء و 15,91 جنيه للبيع.

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