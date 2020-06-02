بنك CIB يغلق 4 فروع بعد وفاة موظفين بكورونا

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أغلق البنك التجاري الدولي (CIB) 4 أفرع تابعة له، كإجراء احترازي، بعد ظهور حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البنك إلى أسماء الأفرع التي قرر إغلاقها وتوقيت إعادة فتحها مرة أخرى وهي:

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-فرع قويسنا وعنوانه كم 5، المنطقة الصناعية الأولى، من 31 مايو – 7 يونيو.

-فرع الربوة وعنوانه تجمع الربوة، مدخل 1 بوابة 3، من 31 مايو – 7 يونيو.

-فرع الغرفة الألمانية وعنوانه 21 شارع سليمان أباظة، من 31 مايو، وحتى إشعار آخر.

-فرع مصطفى النحاس وعنوانه 2 شارع عبد الحكيم.

وأشار البنك إلى أنه سيتم إعادة الفروع المذكورة للعمل مرة أخرى، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والموصي بها من قبل وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية مع تطهير وتعقيم كل فرع بالكامل.

وأكد أن فروع البنك البالغ عددها 207 أفرع، وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أي إشعارات أخرى من البنك المركزي.

وقال إنه اتخذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل سبل النظافة الشخصية المعمول بها على مستوى العالم.

وشدد البنك على جميع موظفي وعملاء البنك ضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي، في حالة التواجد في أي من فروع البنك.. مشيرا إلى أنه يمكن للعملاء إتمام معاملاتهم المصرفية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من المنزل، باستخدام تطبيق الهاتف المحمول وخدمة الإنترنت البنكية أو من خلال الحسابات الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية للأعمال.

وأعلن البنك، أمس الاثنين، أنه فقد اثنين من موظفيه، جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ناعيا الفقيدين، من خلال بيان على موقعه الرسمي.. مؤكدا أنه تعاون مع الجهات المختصة لرصد ومتابعة زملاء الفقيدين، والتأكد من تلقي الدعم الكامل، حيث بادروا بعزل أنفسهم وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان.