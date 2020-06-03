تعرف على كيفية الإفلات من عقوبة التأخير في دفع الأقساط

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يواجه الكثير من المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية أو أراضى من وزارة الإسكان، مشكلة الغرامات التي يتم توقيعها بسبب تأخرهم في سداد قسط أو أكثر، ويتسبب ذلك في تراكم الغرامات والأقساط.. وفى هذا التقرير نستعرض سبل الإفلات من فخ غرامة التأخير وطرق السداد وهى كالتالي:

1- الذهاب لفروع بنك التعمير والإسكان خلال الفترة من 4 يونيو الجاري وحتى 4 أغسطس.

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2- ستكون غرامة التأخير بناء على عدد الأقساط المتراكمة ورغبتك في السداد.

3- إذا أردت أن تعفى من غرامة التأخير عليك سداد مبلغ مديونية الأقساط المتراكمة كاملا.

4- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات.

5- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45%، في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات.

6- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20%، في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.

7- تستمر فترة الإعفاء لمدة شهرين اعتبار من يوم الخميس 4 يونيو وحتى 4 أغسطس.

8- يسرى هذا القرار على مالكي الوحدات السكنية وقطع الأراضي والفيلات والمحال التجارية والإدارية.

9- يسرى هذا القرار أيضا على أصحاب الأراضي الصناعية.

10- هذه التيسيرات تسرى على من صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته وبات مأهولا بالسكان.

11- بالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

12- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

‌- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص.

– التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

‌- لا تسرى هذه التيسيرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.