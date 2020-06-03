ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك بنحو 10 قروش، خلال ساعتين من بدء تعاملات، اليوم الأربعاء، فيما استقر السعر في بنكين آخرين.

وصعد سعر الدولار الأمريكي 10 قروش في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار 10 قروش في بنوك القاهرة، وقناة السويس، والعربي الإفريقي، والتجاري الدولي، إلى 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 5 قروش بنك كريدي أجريكول إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع، كما زاد سعر الدولار 5 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.97 جنيه للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، وثبت سعر الدولار في بنك البركة عند 15.91 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع، كما استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.