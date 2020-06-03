خبراء الاقتصاد يكشفون أسباب ارتفاع أسعار الدولار في زمن فيروس كورونا

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حرص العديد من خبراء الاقتصاد في مصر على الكشف عن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي بشكل واضح للغاية على مدار الأيام الماضية مقارنة بعملة الجنيه المصري، بالرغم من توقف معظم أنشطة الحياة حول العالم نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأجمع خبراء الاقتصاد على بعض الأسباب الرئيسية التي نتج عنها ذلك الارتفاع الواضح في سعر صرف الدولار، والذي وصل اليوم بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى 16.13 جنيه للبيع و16.30 جنيه للشراء.

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وأكد الخبراء أن أولى الأسباب تتمثل في تراجع تدفقات النقد الأجنبي وتوقف عمليات تحويل الأموال من المصريين بالخارج بنسبة كبيرة، وذلك تحديداً منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها الفيروس المستجد في كافة أنحاء العالم.

وأشاروا أيضاً إلى أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بل إن خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين إضافة إلى زيادة حجم الطلبات الخاصة بالاستيراد يعتبر أيضاً من ضمن الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار الدولار.

وشدد الخبراء على أن معاناة قطاع السياحة كان لها دوراً بارزاً أيضاً فيما وصل له حال عملة الدولار الأمريكي، ويبقى المتسبب الرئيسي في كل ما سبق هو ذلك الوباء الذي اجتاح العالم ولا يوجد له أي علاج فعال حتى هذه اللحظة.

على صعيد متصل، حرص محمد عبد العال أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى البنوك الخاصة في مصر على طمآنة الشارع المصري على مصير عملة الجنيه المصري في المرحلة القادمة، حيث أوضح خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء أن ما يحدث في الآونة الأخيرة سوف يعود بالنفع في الفترة القادمة على الدولة المصرية والاقتصاد المصري.

وأكد أيضاً أن ارتفاع أسعار الدولار بهذه الطريقة أمام الجنيه سوف يجعل المستثمر الأجنبي يثق بشكل أكبر في السوق المصري، نظراً إلى عدم وجود أي تحكم من جانب البنك المركزي في سعر صرف الدولار، حيث يعرض البنك المركزي القيمة الحقيقية لعملة الجنيه بكل شفافية.

وأشار محمد عبد العال إلى أن أسعار الدولار سوف تستمر في الارتفاع بهذا الشكل خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية العام الحالي 2020، على أن تبدأ في الانخفاض مجدداً بصورة تدريجية مع بداية العاام القادم 2021 وخاصة مع تحسن وضعية الاقتصاد العالمي ونهاية أزمة كابوس فيروس كورونا.

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