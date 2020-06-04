مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة لشهر يونيو

قرر وزير المالية، الدكتور محمد معيط، تقديم موعد صرف مرتبات الموظفين في الدولة لشهر يونيو الجاري إلى 15 يونيو، على أن يتم الصرف على مدى 4 أيام خلال الفترة من 15 – 18 يونيو، تجنبًا للزحام أمام ماكينات الصراف الآلي.

وحددت الوزارة في إخطار جديد موعد صرف المرتبات لكل جهة وهيئة ووزارة، وطلبت من كل منهم إخطار الموظفين العاملين لديهم بمواعيد الصرف الجديدة.

وقال رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، عماد عواد، إنه تم تحديد مواعيد صرف جديدة لمرتب شهر يونيو لكل وزارة وهيئة والجهات التابعة لها، مع مراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها في المحافظات، مع تقديم مواعيد الصرف لكل الجهات، على أن تكون البداية بالعاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية، تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات العاملين في ١٧ وزارة وهيئة يوم ١٥ يونيو، ثم صرف مرتبات ١٠ وزارات يوم ١٦ يونيو، يليها صرف مرتبات ١١ وزارة وهيئة يوم ١٧ يونيو، ثم صرف مرتبات ٩ وزارات وهيئات يوم ١٨ يونيو.