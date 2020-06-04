المفوضية الأوروبية تصنف “كورونا” بأنه تهديد متوسط المستوى على العاملين

صنفت المفوضية الأوروبية، فيروس كورونا المستجد، على أنه تهديد متوسط المستوى على العاملين، الأمر الذي يؤدي لاعتماد إجراءات عمل أقل صرامة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح لأرباب العمل بالاتحاد الأوروبي بتطبيق إجراءات أمان أقل صرامة في أماكن العمل، مقارنة بتلك التي كانوا سيطبقونها إذا اعتُبر الفيروس مصدر خطر جسيم على العاملين.

وستكون للقرار تبعات اقتصادية وصحية واسعة، حيث إنه قد يؤثر في التكاليف التي ستتكبدها الشركات، عند معاودة استئناف نشاطها بشكل كامل وأيضا في سلامة العاملين.

ووفقا للقواعد المتبعة في الاتحاد الأوروبي، تقرر تصنيف فيروس كورونا المستجد، على أنه خطر من المستوى الثالث على قائمة تضم 4 مستويات، أعلاها هو الرابع.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن الفيروس المصنف بالمستوى الثالث، “يمكن أن يصيب الإنسان بمرض شديد ويمثل خطرا جسيما على العاملين، وقد ينتشر بين أفراد المجتمع، لكن يكون هناك أساليب فعالة متوفرة للوقاية أو العلاج.

أما العوامل الحيوية المصنفة بالمستوى الرابع فهي تلك التي تشكل “خطرا جسيما” بالنسبة لانتقال العدوى، والتي لا تتوفر لها وسائل للوقاية أو العلاج.

وشددت المفوضية الأوروبية، على أن ن القرار اتُخذ بعد التشاور مع العلماء ومنظمة الصحة العالمية.