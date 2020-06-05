الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار منذ 7 أشهر

الجنيه المصري.. شهد العملة المصرية تراجعًا إلى القاع 7 أشهر مسجلا نحو 16.23 للدولار، أمس الخميس، ما يعد اليوم الخامس في هبوطها على التوالي، عقب مرور 60 يوما من التداول دون أي تغير تقريبا.

الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق، من جلسة التداول، سجل انخفاضًا وصل إلى نحو 2.2% مقابل العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، ما يعد ذلك هو أكبر نزولٍ أسبوعي منذ شهر مارس لعام 2017.

وتشهد أصول الأسواق الناشئة حول العالم ضغوطا، في الوقت الراهن إذ تخلى عدد كبير من المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرة، بعدما اجتاحت تداعيات وباء فيروس كورونا جميع الأسواق العالمية.

وتتفاوض مصر في الوقت الحالي على حزمة “دعمِ” من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن صندوق النقد الدولي سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل قيمة العملة.

وقال اقتصادي كابيتال إيكونوميكس، إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار، والذي بات عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية، يوضح أن البنك المركزي المصري بدأ في عملية تخفيف قبضته على العملة.

وأضاف المحلل لدى رينسانس كابيتال أحمد حافظ، الذي يتوقع حدوث تراجع للجنيه إلى 17 جنيها مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي، أن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها “أسرع قليلا مما كنا نتوقع”.

سعر الدولار اليوم الجمعة 5 يونيو 2020 في مصر، ارتفع سعر الدولار لليوم الخامس علي التوالي في البنوك والسوق السوداء في بداية تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار اليوم في مصر بقيمة 12 قرش في ببنك المشرق والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الافريقي ليصل 16,10 جنيه للشراء و 16,20 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في كل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري والسوق السوداء.

وارتفع سعر الدولار اليوم بقيمة 15 قرش في السوق الموازي ليصل الي 16,40 جنيه للشراء و16,50 جنيه للبيع.

وارتفع ايضاً سعر الدولار اليوم في بنك اتش اس بي سي والبنك المصري الخليجي ومصرف أبوظبي ومصر ايران للتنمية والمصرف المتحد وبيريوس بقيمة 12 قرش ليصل 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر بقيمة 12 قروش مسجلاً 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية بقيمة 12 قروش ليصل الي 16,14 جنيه للشراء و 16,24 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار أمس بقيمة 10 قروش دفعة واحدة، في أغلب البنوك والسوق السوداء، ووصل أعلي سعر للدولار في أغلب البنوك 16,03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.

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