الذهب يتراجع عالميا للأسبوع الثالث وسط آمال تعافٍ من كورونا

الذهب شهد تراجعا اليوم الجمعة، في أسعاره قبيل تقرير مهم للوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية، ويظهر الذهب متجها نحو تسجيل الانخفاض الثالث له خلال أسبوع على التوالي، في الوقت الذي أشعلت فيه الآمال بتعافي الاقتصاد، اهتماما بأصول تُعتبر “أعلى مخاطرة” منها الأسهم على حساب المعدن النفيس.

وشهد الذهب خلال المعاملات الفورية هبوطا بلغ نحو 0.2% إلى 1708.07 دولار للأوقية “الأونصة”، وذلك بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كما شهد الذهب انخفاضا في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1711.80 دولار.

1% هي نسبة تراجع المعدن الأصفر، منذ بداية الأسبوع الحالي، متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض له منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو، إلا أن الأسعار الفورية للمعدن النفيس تبقى منخفضة نحو 3% فحسب، عن أعلى مستوى خلال 7 سنوات، الذي بلغته الشهر الماضي، بعدما أطلقت عدة بنوكٍ مركزية، موجةً من إجراءات التحفيز لمكافحة التباطؤ المرتبط بانتشار فيروس كورونا.

وقال المحلل الأول للسوق لدى أواندا للوساطة إدوارد مويا، إن أسعار الذهب تتعرض في الوقت الراهن إلى ضغطٍ بعد ارتفاع معجز لسوق الأسهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من بعض الخسائر التي تكبدتها في وقتٍ مبكر من الجلسة، فإن الأسهم الآسيوية تتجه نحو تحقيق أكبر ارتفاعٍ أسبوعي منذ عام 2011.

فيما يترقب المستثمرون، في الوقت الحالي، بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، والتي من المقرر أن تصدر بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، كما أن من المتوقع أن تنخفض الوظائف بواقع 8 ملايين عقب تسجيل هبوطٍ قياسي قدره 20.537 مليون في أبريل الماضي، وفقا لمسح أجرته “رويترز”.

ويعد ضخ المزيد من التحفيز وانخفاض أسعار الفائدة، واحدا من العوامل التي تفيد الذهب في المعتاد، حيث يُعتبر المعدن الأصفر تحوطًا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 881 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 771 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 661 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6168 جنيه.

ننشر سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لاسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.

العوامل المؤثرة في سعر الذهب

يعتبر سعر الذهب من أهم العوامل التى ترسم معالم الإقتصاد العالمى ، ومن هنا فقد أولى الخبراء الإقتصاديين سعر الذهب وتقلباته أهمية كبرى ، ولاسيما أنه يؤثر على الإقتصادى العالمى تأثير مباشر.

ومن أهم العوامل التى تؤثر على أسعار الذهب العالمية:

معدل الفائدة الرئيسية: والتي يقرها البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها طبقا للحالة الاقتصادية للبلد، ففي حالات الركود الاقتصادي، تنتهج الدولة سياسة نقدية توسعية ، عن طريق زيادة كمية النقود، وتخفيض معدل الفائدة، ما يؤدى إلى زيادة سعر الذهب .. أما فى حالات التضخم، تنتهج الدولة سياسة نقدية ذات ميول إنكماشية ، حيث تزيد من معدل سعر الفائدة ، وهذا بطريقة غير مباشرة يؤدى إلى إنخفاض فى سعر الذهب .

أى أزمة إقتصادية عالمية تؤثر تأثيرا مباشرا على سعر الذهب ، فهو بمثابة الملاذ الآمن الذى يلجأ إليه المستثمرون سريعا عند الشعور بأى بوادر أزمة عالمية قريبة .

سعر الدولار الأمريكي: هناك ارتباط وثيق بين سعر الدولار وسعر سبائك الذهب ، فالعلاقة بينهما علاقة عكسية بحتة.

احتياطي الذهب الموجود فى البنوك العالمية له تأثير طفيف على سعر الذهب بوجه عام ، فأى عملية بيع أو شراء لجزءٍ من هذا الاحتياطى كفيل بتحريك أسعار الذهب العالمية ولاسيما فى الدول الصناعية الكبرى.

أسعار النفط العالمية: قد يحدث فى بعض الأحيان تدهور فى سعر النفط ، مما يشير إلى حدوث حالة من إنعدام الوزن بالسوق، فيلجأ المستثمرون سريعا إلى الذهب كملاذ آمن ، مما يرفع من أسعاره فى السوق العالمية .

كمية الإنتاج السنوى للذهب: استخراجه من المناجم من الطبيعى أن يكون لها تأثير على سعره فى السوق .

كمية الطلب على الذهب

في أسواق الهند والصين: بحكم أنهما يمتلكان أكبر إحتياطى للذهب ، مع العلم أن هذا العامل يعد الأقل تأثيرا على سعر الذهب العالمي.