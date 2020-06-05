الذهب يقفز 10 جنيهات في مصر رغم التراجع العالمي

الذهب شهد قفزة على الرغم من تراجع أسعاره على مستوى العالم إلا أن أسعاره شهدت قفزة في مصر خلال الأسبوع الماضي، بقيمة وصلت إلى نحو 10 جنيهات للجرام الواحد.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن جرام الذهب عيار21 بلغ سعره اليوم الجمعة إلى 772 جنيها بعد أن كان 762 جنيها يوم الجمعة الماضية.

وجرام الذهب عيار 18 سجل سعر وصل إلى نحو 661.7 جنيه، وعيار 24 سجل سعره نحو 882.3 جنيه، والجنيه الذهب سجل سعره 6176 جنيها.

أما على المستوى العالمي، فإن أسعار المعدن الأصفر شهدت تراجعا أسبوعيا بنحو 1%، مع الإشارة إلى أمال في أن يتعافي اقتصاد العالم مع اتجاه الدول للفتح الجزئي، بعد أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، ويتجه المعدن النفيس ناحية تسجيل أكبر انخفاض منذ الأسبوع الذي انتهي في في الأول من شهر مايو.

وعلق نادي نجيب، على ارتفاع أسعار الذهب في مصر على الرغم من تراجع الأسعار على المستوى العالمي، وقال إن الزيادة وراءها ارتفاع سعر الدولار في مقابل العملة المحلية خلال الأسبوع الماضي، خاصة وأن سعره يحدد في مصر بناء علر سعره في البورصة العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه في السوق.

كما شهد الدولار ارتفاعا مقابل الجنيه بنحو وصل إلى 34 قرشا الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

الذهب شهد تراجعا اليوم الجمعة، في أسعاره قبيل تقرير مهم للوظائف بالولايات المتحدة الأمريكية، ويظهر متجها نحو تسجيل الانخفاض الثالث له خلال أسبوع على التوالي، في الوقت الذي أشعلت فيه الآمال بتعافي الاقتصاد، اهتماما بأصول تُعتبر “أعلى مخاطرة” منها الأسهم على حساب المعدن الأصفر.

ويشهد المعدن النفيس خلال المعاملات الفورية هبوطا بلغ نحو 0.2% إلى 1708.07 دولار للأوقية “الأونصة”، وذلك بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كما شهد انخفاضا في العقود الأمريكية الآجلة 0.9% إلى 1711.80 دولار.

1% هي نسبة تراجع الذهب، منذ بداية الأسبوع الحالي، متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض له منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو، إلا أن الأسعار الفورية للمعدن النفيس تبقى منخفضة نحو 3% فحسب، عن أعلى مستوى خلال 7 سنوات، الذي بلغته الشهر الماضي، بعدما أطلقت عدة بنوكٍ مركزية، موجةً من إجراءات التحفيز لمكافحة التباطؤ المرتبط بانتشار فيروس كورونا.

وقال المحلل الأول للسوق لدى أواندا للوساطة إدوارد مويا، إن أسعار الذهب تتعرض في الوقت الراهن إلى ضغطٍ بعد ارتفاع معجز لسوق الأسهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من بعض الخسائر التي تكبدتها في وقتٍ مبكر من الجلسة، فإن الأسهم الآسيوية تتجه نحو تحقيق أكبر ارتفاعٍ أسبوعي منذ عام 2011.

فيما يترقب المستثمرون، في الوقت الحالي، بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، والتي من المقرر أن تصدر بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، كما أن من المتوقع أن تنخفض الوظائف بواقع 8 ملايين عقب تسجيل هبوطٍ قياسي قدره 20.537 مليون في أبريل الماضي، وفقا لمسح أجرته “رويترز”.

ويعد ضخ المزيد من التحفيز وانخفاض أسعار الفائدة، واحدا من العوامل التي تفيد المعدن الأصفر في المعتاد، حيث يُعتبر ذلك المعدن تحوطًا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

أسعار الذهب ترتفع في تعاملات اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 881 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 771 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 661 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6168 جنيه.

ننشر سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعاره في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعاره، وكل ما يستجد في السوق لحظة بلحظة، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعاره «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب، وسعر الأوقية.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر الأوقية عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعاره رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجؤون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أن الذهب ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.