سعر الدولار يحقق أكبر زيادة في العام الحالي بـ 34 قرشا خلال أسبوع

سعر الدولار سجل قفزة مقابل الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، بلغت نحو 34 قرشا، وذلك بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، حيث ارتفع سعر صرف الدولار ليسجل، أمس الخميس، نحو 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع، مقابل 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع، في الفترة نفسها الأسبوع الماضي.

وتعد هذه الزيادة أكبر وتيرة ارتفاع أسبوعي في سعر الدولار منذ بداية العام الجاري.

الجنية يتراجع لأدني مستوي في 7 أسهر

شهد العملة المصرية تراجعًا إلى القاع 7 أشهر مسجلا نحو 16.23 للدولار، أمس الخميس، ما يعد اليوم الخامس في هبوطها على التوالي، عقب مرور 60 يوما من التداول دون أي تغير تقريبا.

الجنيه المصري، الذي عوض بعض خسائره في وقت لاحق، من جلسة التداول، سجل انخفاضًا وصل إلى نحو 2.2% مقابل العملة الأمريكية منذ بداية الأسبوع، ما يعد ذلك هو أكبر نزولٍ أسبوعي منذ شهر مارس لعام 2017.

وتشهد أصول الأسواق الناشئة حول العالم ضغوطا، في الوقت الراهن إذ تخلى عدد كبير من المستثمرين عن الأصول الأكثر مخاطرة، بعدما اجتاحت تداعيات وباء فيروس كورونا جميع الأسواق العالمية.

وتتفاوض مصر في الوقت الحالي على حزمة “دعمِ” من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، ويتوقع عدد من الاقتصاديين أن صندوق النقد الدولي سيتطلع على أقل تقدير إلى خفض معتدل قيمة العملة.

وقال اقتصادي كابيتال إيكونوميكس، إن انحراف الجنيه المصري بعيدا عن مستوى 15.7 مقابل الدولار، والذي بات عنده في أغلب فترات الشهور القليلة الماضية، يوضح أن البنك المركزي المصري بدأ في عملية تخفيف قبضته على العملة.

وأضاف المحلل لدى رينسانس كابيتال أحمد حافظ، الذي يتوقع حدوث تراجع للجنيه إلى 17 جنيها مقابل الدولار بحلول نهاية العام الحالي، أن الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها “أسرع قليلا مما كنا نتوقع”.

سعر الدولار اليوم في مصر

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

وجاء تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن الحكومة كشفت عن الأسباب التي تدفع الجنيه إلى التحسن التدريجي والمتواصل أمام العملة الأمريكية، حيث جاء التقرير مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وأشار أيضاً إلى انخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما أشار التقرير إلى مؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير خلال الربع الأول للعام المالي الحالي وصولاً إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، حتى بلغت 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14%.

نشأة الدولار الأمريكي

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.

ويجدر هنا الإشارة إلى العملة العالمية لابد أن تكون مغطاة بقيمتها من المعدن الأصفر “الذهب”، لإعطائها الثقة الكافية، والدولار الأمريكي يجب أن يكون مغطى بقيمته من المعدن الأصفر، إلا أنه في الواقع لا أحد يستطيع أن يثبت بالفعل هذا فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته من الذهب، مع أن سعر الذهب يباع عالمياً بالدولار الأمريكي، وسعر الذهب يتم تحديده تبعاً للبورصة ويتم تقيمه بالعملة الأمريكية.

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عن الدولار الأمريكي خلال عام 1973، بعدما طلب شارل ديجول رئيس فرنسا استبدال ما هو متوفر لدى البنك المركزي الفرنسي من الدولارات الأمريكية بما يعادلها ذهباً، فمنذ هذا العام انخفضت القيمة الحقيقية للعملة الأمريكية بما يقرب من 40 مرة.