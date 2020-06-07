سعر الدولار اليوم.. صعود جديد بعد ساعتين من بدء التعاملات

سعر الدولار، اليوم، شهد ارتفاعا مقابل الجنيه في 5 بنوك، عقب مرور ساعتين من بدء التعاملات اليومية، وذلك بالمقارنة بمستواه في الصباح، فيما شهد استقرارا في 6 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الورقة الخضراء نحو قرشين في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وسجل نحو 16.15 جنيه للشراء، ونحو 16.25 جنيه للبيع، فيما زاد سعر العملة الأمريكية قرشين في 3 بنوك وهي “القاهرة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس” وسجل فيها نحو 15.17 جنيه للشراء، و15.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك “التعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، ومصرف أبوظبي الإسلامي” وسجل نحو 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

وحافظت العملة الأمريكية على مستواها في بنك البركة وسجلت نحو 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع، وخلال الأسبوع الماضي، صعد سعر الدولار مقابل الجنيه إلى أعلى مستوى، سجله منذ 7 أشهر، إذ ارتفع نحو 34 قرشًا، خلال أسبوع، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي.

سعر الدولار اليوم الأحد 7 يونيو 2020 في مصر، ارتفع سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بقيمة قرشين عن أسعار نهاية الأسبوع المنصرم، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي واتش اس بي سي والمصري الخليجي والعربي الافريقي والمصرف المتحد وبيريوس الي 16,17 جنيه للشراء و 16,27 جنيه للبيع بارتفاع قرشين عن أسعار بداية التعاملات.

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سعر الدولار اليوم فى البنوك والسوق الموازي

بنك البركة أفضل بنك تشتري منه الدولار الأمريكي بسعر

16.13 ج.م

سعر الشراء

بنك بيريوس أفضل بنك تبيع له الدولار الأمريكي بسعر

16.17 ج.م

سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء

سجل سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء 16,40 جنيه للشراء و 16,50 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر

الجدير بالذكر أن هناك تضييقات واسعة من جانب الحكومة المصرية، حيث قامت بالتضييق على تجار السوق السوداء أثناء الأشهر الماضية.

وجاء تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيراً إلى أن الحكومة كشفت عن الأسباب التي تدفع الجنيه إلى التحسن التدريجي والمتواصل أمام العملة الأمريكية، حيث جاء التقرير مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الصادرات بنحو 300 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، وأشار أيضاً إلى انخفاض الواردات بنحو 700 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق.

كما أشار التقرير إلى مؤشرات ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل كبير خلال الربع الأول للعام المالي الحالي وصولاً إلى 2.35 مليار دولار، بارتفاع قدره 66% مقارنة بالربع الأول من العام المالي السابق، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الربع الأول للعام المالي الحالي، حتى بلغت 6.71 مليار دولار (أعلى قيمة تحويلات العاملين بالخارج، بارتفاع قدره 14%.

وارتفع حجم الاحتياطى الأجنبى، لدى البنك المركزي المصري في نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.

وارتفع الجنيه المصري، والذي كان قد تم تحرير سعر صرفه في أواخر عام 2016 نتيجة حدوث أزمة بالعملات الأجنبية، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالعملة المحلية في العام الماضي والتي سجلت عائد جذابا للغاية بلغ حوالي 15% على السندات المحلية ، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة.

وبحسب تقرير البنك المركزي، فإن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبي يغطى نحو 8 أشهر من الواردات ال

سلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.

يعد الدولار هو العملة الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، ويساوي 100 سنت، ويرمز للدولار برمز ” “USD، أو $”، تصل أكبر فئة للدولار 100.000 للورقة الواحدة، ولكن خلال الوقت الراهن تم إيقاف إنتاج تلك الفئة من الدولار، أكبر فئة ورقية خلال الوقت الراهن للدولار بقيمة 100 دولار أمريكي.