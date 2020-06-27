ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 إلى 795 جنيهًا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 إلى 795 جنيهًا

ارتفعت أسعار الذهب، مجددًا خلال تعاملات، اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، ليصعد سعر الجرام نحو ثلاثة جنيهات.

وقال سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، نادي نجيب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ اليوم 795 جنيهًا مقابل 792 جنيهًا، الجمعة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 682 جنيهًا، وعيار 24 نحو 908 جنيهات، والجنيه الذهب 6360 جنيهًا.

فيما أغلقت الأسعار العالمية على ارتفاع أمس الجمعة، نسبته 0.43% وبقية بلغت نحو 7 دولارات.

وقفزت أوقية الذهب إلى 1771.2 دولار، بنهاية تعاملات أمس في البورصات العالمية، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.