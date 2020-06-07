احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتراجع لـ36 مليار دولار في مايو

احتياطي النقد الأجنبي لمصر شهد تراجعًا، حسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، إذ شهد الاحتياطي النقدي وصل إلى نحو 36 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 37 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي.

نحو 9.4 مليار دولار فقدهم الاحتياطي النقد الأجنبي في 3 شهر، ففي شهر أبريل سجل تراجعا وصل إلى نحو 3 مليارات دولار ليصبح 37.037 مليار دولار، وفي شهر مارس الماضي شهد تراجعا بنحو 5.4 مليار دولار.

وفي شهر مايو، شهد الاحتياطي النقدي تراجعا، وذلك على الرغم من أن مصر حصلت على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار، كما طرح كذلك سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

يشار إلى أن البنك المركزي تحدث في الشهر الماضي، موضحا تأثر الأسواق العالمية من تداعيات انتشار فيروس كورونا المسجد بعد استمرارها للشهر الثاني على التوالي، والتي من شأنها التأثير كذلك على تواصل عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل الماضي، حتى وإن امتازت وتيرتها بأنها أقل من الشهر السابق الذي كان شاهدا على ذورة تخارج المحافظ الاستثمارية.