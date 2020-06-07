لمواجهة تداعيات كورونا.. تفاصيل القروض التي حصلت عليها مصر

عقب انتشار أزمة فيروس كورونا، عملت الحكومة على الحصول على قروضٍ خارجية جديدة تقدر بنحو 13 مليار دولار، من أجل دعم ومواجهة الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19″، منذ بدايتها في منتصف مارس الماضي.

وعلمت الحكومة على تنويع مصادر التمويلات، التي حصلت عليها عن طريق المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكذا الأسواق العالمية بعدما طرحت سندات دولية.

ونوضح خلال السطور التالية إجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها مصر، منذ بداية أزمة فيروس كورونا وحتى الآن.

5 يونيو.. توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

31 مايو.. طرحت مصر سندات بقيمة 5 مليارات دولار.

17 مايو.. اتفقت مصر مع البنك الدولي على قرض بقيمة 50 مليون دولار.

11 مايو.. حصلت مصر على تمويل سريع قيمته 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

سعت مصر لتمويل المالية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا من خلال اقتراض نحو 13 مليار دولار.

وقبل يومين كانت قد أعلنت وزارة المالية توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.

وأوضحت المالية في بيانها الصادر مساء الجمعة الماضية، أن “السلطات المصرية نجحت وفريق صندوق النقد الدولي، فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذي لصندوق النقد للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة”.

وأشارت المالية إلى إن الإعلان عن هذا الاتفاق يؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية، بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية، وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.

وأكدت هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له يعد في هذه المرحلة أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الأسواق والمستثمرين، فى قدرة وصلابة الاقتصاد المصري على التعامل مع آثار أزمة جائحة كورونا، والتعافي من اثارها إلى جانب الحفاظ على المكتسبات، والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى، والذي أشادت به جميع المؤسسات الدولية.