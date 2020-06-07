أسعار الدولار الأمريكي في البنوك اليوم الأحد 7-6-2020 .. زيادة بسيطة أمام الجنيه

شهدت تعاملات اليوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020 ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي من جديد أمام عملة الجنيه المصري مثلما كان الحال تماماً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ولكن يبقى الاختلاف في معدل الارتفاع حيث كان ضئيلاً للغاية اليوم.

ولم ترتفع عملة الدولار الأمريكي سوى قرشين فقط لا غير أمام الجنيه المصري في معظم البنوك المصرية اليوم الأحد، وذلك بعكس كان عليه الوضع مثلاً في تعاملات الأسبوع الماضي التي ارتفع فيها سعر صرف الدولار 12 قرشاً مع نهاية الأسبوع أي يوم الخميس.

وسجلت عملة الدولار الأمريكي أكبر ارتفاع لها على الإطلاق لأول مرة منذ 7 شهور خلال الأسبوع الماضي بالكامل، حيث تمثلت الزيادة في 34 قرشاً وهو الأمر الذي كان متوقعاً في ظل الظروف العصيبة الحالية التي تمر بها الدولة المصرية.

وتأتي هذه الظروف بسبب أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، مما كان له الكثير من التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصري، حيث تأثرت العديد من القطاعات التي كانت تساعد على انخفاض أسعار الدولار ومن أبرزها قطاع السياحة الذي عرف حالة توقف بالكامل في الأشهر الماضية.

وإليكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في معظم البنوك المصرية اليوم الأحد 7 يونيو 2020:

البنك المركزي المصري، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر البيع 16.25 جنيه / سعر الشراء 16.15 جنيه.

بنك مصر، سعر البيع 16.25 جنيه / سعر الشراء 16.15 جنيه.

بنك القاهرة، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

البنك العربي الإفريقي، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر البيع 16.27 جنيه / سعر الشراء 16.17 جنيه.

بنك البركة، سعر البيع 16.13 جنيه / سعر الشراء 16.03 جنيه.

يُذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد قد توقعوا استمرار ارتفاع أسعار الدولار في مصر خلال الأشهر القادمة من العام الحالي 2020، على أن يبدأ السعر في الانخفاض بشكل تدريجي مرة أخرى بداية من العام القادم 2021.

ويبقى انخفاض سعر صرف الدولار مشروطاً بعودة الحياة من جديد إلى طبيعتها في مصر إضافة إلى انتعاش الاقتصاد المصري مثلما كان عليه الوضع تماماً قبل انتشار وباء كورونا، علماً بأن الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء كانت قد أعلنت عن نيتها في وقت سابق عن تخفيف القيود المفروضة على معظم أنشطة الحياة انطلاقاً من منتصف شهر يونيو الجاري.