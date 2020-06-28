متى تسدد مصر قرضها الجديد؟.. صندوق النقد يوضح

5.2 مليارا دولار أتاحهما صندوق النقد الدولي لمصر، من قرض سوف تحصل عليه ويبلغ نحو 5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، إذ أعلن الصندوق أمس أن الملبغ المتبقي من القرض هو 3.2 مليار دولار، وستحصل عليه مصر بعد مراجعتين مع الصندوق، على مدار عام واحد.

ويهدف البرنامج الجديد إلى مساعدة مصر لمواجهة التحديات التي يشكلها وباء فيروس كورونا، وذلك عن طريق توفير موارد من أجل لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتمويل عجز الموازنة، وذلك بحسب ما أعلنه الصندوق في بيانٍ سابق، موضحا أن البرنامج المدعوم منه سوف يساعد مصر من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشار إلى أن الصندوق سوف يعمل على دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي من أجل حماية الفئات الضعيفة، إلى جانب الدفع بعدد من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية من أجل وضع مصر على أساسٍ قوي؛ لكي يتحقق النمو المستدام وخلق فرص العمل.

متى يبدأ سداد القرض الجديد؟

من 3.25 إلى 5 سنوات، هكذا أكد الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي أن القروض التي تصرف وفقًا لاتفاقات الاستعداد الائتماني سوف يبدأ سدادها في تلك الفترة، حيث إن كل مبلغ صرف لمصر سوف يجرى تسديده على 8 أقساط متساوية، تكون ربع سنوية، تبدأ هذه الأقسام بعد تاريخ صرف أول دفعة بفترة 3,25 سنوات، وهو ما يعني أن مصر سوف تبدأ في سداد أول قسط من القرض والذي يبلغ نحو ملياري دولار، أي بعد نحو 3.25 سنة من صرفها المبلغ في عام 2023.

يشار إلى أن مصر حصلت على تمويل سريع من الصندوق، في منتصف مايو، لمواجهة آثار فيروس كورونا بقيمة تبلغ نحو 2.7 مليار دولار.