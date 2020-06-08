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تراجع مفاجئ لـ سعر الدولار اليوم الاثنين 8 يونيو 2020.. أخر التحركات والجدول كامل

كتبه متابعات 365 0
سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء، تراجع سعر الدولار اليوم بشكل مفاجئ في ختام تعاملات البنوك في مصر، حيث تراجع سعر الدولار اليوم بقيمة 4 قروش في بنك الاستثمار العربي مسجلاً 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم بقيمة قرشين في بنك مصر والبنك الأهلي المصري مسجلاً 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية وبنك عودة وبنك HSBC والبنك العربي الأفريقي وبنك بيريوس بقيمة قرشين مسجلاً 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الاسكندرية بقيمة 3 قروش وصولاً الي 16,14 جنيه للشراء و16,24 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي بقيمة 4 قروش مسجلاً 16,13 جنيه للشراء و16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في السوق الموازي بقيمة 20 قرش وصولاً الي 16,55 جنيه للشراء و 16,80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 16.17
مصر إيران للتنمية
أقل سعر للبيع: 16.13
بنك البركة
البنكشراءبيع
بنك التعمير والإسكان16.1716.27
المصري لتنمية الورادات16.1716.27
مصر إيران للتنمية16.1716.27
كريدي أجريكول16.1716.27
البنك المصري الخليجي16.1716.27
مصرف ابو ظبي16.1716.27
البنك المركزي16.15416.288
بنك HSBC16.1516.25
بنك عودة16.1516.25
بنك بيريوس16.1516.25
البنك العربي الافريقي16.1516.25
المصرف المتحد16.1416.24
بنك قناة السويس16.1416.24
بنك الاسكندرية16.1416.24
المصرف العربي الدولي16.1316.23
البنك التجاري الدولي16.1316.23
بنك مصر16.1316.23
البنك الأهلي16.1316.23
بنك البركة16.0316.13

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي
شراءبيع
١٦.٥٥١٦.٨٠

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