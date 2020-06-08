تراجع مفاجئ لـ سعر الدولار اليوم الاثنين 8 يونيو 2020.. أخر التحركات والجدول كامل

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك والسوق السوداء، تراجع سعر الدولار اليوم بشكل مفاجئ في ختام تعاملات البنوك في مصر، حيث تراجع سعر الدولار اليوم بقيمة 4 قروش في بنك الاستثمار العربي مسجلاً 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم بقيمة قرشين في بنك مصر والبنك الأهلي المصري مسجلاً 16,13 جنيه للشراء و 16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية وبنك عودة وبنك HSBC والبنك العربي الأفريقي وبنك بيريوس بقيمة قرشين مسجلاً 16,15 جنيه للشراء و 16,25 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك الاسكندرية بقيمة 3 قروش وصولاً الي 16,14 جنيه للشراء و16,24 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي والمصرف العربي الدولي بقيمة 4 قروش مسجلاً 16,13 جنيه للشراء و16,23 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في السوق الموازي بقيمة 20 قرش وصولاً الي 16,55 جنيه للشراء و 16,80 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك والسوق السوداء

أعلى سعر للشراء: 16.17

مصر إيران للتنمية

أقل سعر للبيع: 16.13

بنك البركة

البنك شراء بيع بنك التعمير والإسكان 16.17 16.27 المصري لتنمية الورادات 16.17 16.27 مصر إيران للتنمية 16.17 16.27 كريدي أجريكول 16.17 16.27 البنك المصري الخليجي 16.17 16.27 مصرف ابو ظبي 16.17 16.27 البنك المركزي 16.154 16.288 بنك HSBC 16.15 16.25 بنك عودة 16.15 16.25 بنك بيريوس 16.15 16.25 البنك العربي الافريقي 16.15 16.25 المصرف المتحد 16.14 16.24 بنك قناة السويس 16.14 16.24 بنك الاسكندرية 16.14 16.24 المصرف العربي الدولي 16.13 16.23 البنك التجاري الدولي 16.13 16.23 بنك مصر 16.13 16.23 البنك الأهلي 16.13 16.23 بنك البركة 16.03 16.13

سعر الدولار أمريكي في السوق الموازي شراء بيع ١٦.٥٥ ١٦.٨٠

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