سعر الدولار اليوم ينخفض.. مصادر مصرفية توضح الأسباب

سعر الدولار، اليوم، شهد تراجعا أمام الجنيه، مرة أخرى، عقب سلسلة صعود بدأ الدولار في منتصف شهر مايو الماضي.

وفي منتصف التعاملات اليومية، اليوم الاثنين، سجل سعر صرف الدولار انخفاضا مقابل الجنيه في عدد من البنوك، عقب ارتفاع وتيرة صعوده ليبلغ نحو 34 قرشًا، فقط خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت مصادر مصرفية، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، أن البنوك شهدت زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي على البنوك، اليوم، مشيرا إلى أن ذلك دفع سعر الدولار إلى التراجع عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض بقيمة تصل إلى نحو 5.2 مليار دولار.

وأشارت المصادر، في تصريحات صحفية، إلى أن هناك تدفقات متنوعة، يأتي من ضمنها تدفقات ملحوظة من المستثمرين الأجانب في السوق المصرية، موضحة أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الأسواق العالمية وكذا الأسواق الناشئة، إضافة إلى إتمام اتفاق بين مصر مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سوف يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد المصدر أن ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار، خلال التعاملات اليومية، يعد مؤشرا على اقتراب السوق إلى نقطة الاستقرار والتوازن، مشيرا إلى أن هذا الاستقرار يرجع إلى وجود ثقة حصل عليها الاقتصاد المصري عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرضٍ جديدٍ.

يشار إلى أن مصر وصندوق النقد الدولي، أعلنا توصلهما إلى اتفاقٍ على مستوى الخبراء، من أجل الحصول على قرضٍ بقيمة 5.2 مليار دولار.

​