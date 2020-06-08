البنك الأهلي يحذر عملاءه من عمليات احتيال باسمه

البنك الأهلي المصري حذر من وجود عمليات احتيال تحدث باسم البنك الأهلي، وأشار في بيان له اليوم الاثنين، إلى ورود تقارير من عدد من العملاء، يشيرون إلى اتصال بعض الأشخاص بالاتصال بهم عن طريق الهاتف يدعون أنهم ينتمون إلى البنك الأهلي المصري.

ويقول هؤلاء الأشخاص أنهم يتصلون من أجل أن يحصلوا على بيانات تخص بطاقاتهم البنكية كأرقام البطاقات أو تاريخ انتهائها وغيرها من البيانات، والتي قد ينتج عنها حدوث خطر في التلاعب بهذه البيانات.

وشدد البنك الأهلي على أنه ليس له أي علاقة بهؤلاء الأشخاص الذين يدعون انتمائهم للبنك، مؤكدا أنه تحت أي ظرف لا يتصل البنك بالعملاء من أجل الحصول على أية بيانات بنكية خاصة بالعملاء.

وناشد البنك الأهلي المصري جميع عملائه بضرورة توخي الحذر، إضافة إلى عدم التفاعل نهائيا مع مثل تلك الاتصالات، مطالبين العملاء بعدم الانسياق مع هذه المكالمات، وعدم إعطاء أي بيانات من أي نوع لأي جهة غير معلومة المصدر، وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة معاملات عملائه المالية.