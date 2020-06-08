صندوق النقد الدولي يستعد لمناقشة قرض مصر الجديد في نهاية يونيو الجاري

أوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية اليوم الإثنين أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سوف يناقش طلب مصر الحصول على قرض جديد في نهاية شهر يونيو الجاري أو في مطلع شهر يوليو المقبل كحد أقصى.

وأكد المصدر أن ذلك القرض يأتي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني وتصل قيمته إلى مبلغ 5.2 مليار دولار، على أن يتم صرفه على 3 دفعات خلال عام واحد فقط لا غير.

وأشار أيضاً إلى أن الدفعة الأولى سوف تحصل عليها الحكومة المصرية فور الحصول على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أما بقية الدفعات الأخرى سوف يحدد مواعيدها الأخير في جلسته القادمة التي ستتم فيها مناقشة القرض.

وشدد المصدر على أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ذلك القرض الجديد تعتبر مسألة وقت فقط لا غير، علماً بأن الدولة المصرية كانت قد حصلت في الآونة الأخيرة على قرض أداة التمويل السريع بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة.

وأضاف أيضاً أن هذه القروض التي حصلت عليها مصر سواء الأول أو حتى الثاني من شأنها أن تساهم في دعم الاقتصاد المصري الذي تأثر بصورة سلبية للغاية منذ اللحظة الأولى التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد في منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020.

وأوضح المصدر أن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، بل إن هذه القروض سوف تساعد على تحقيق الاستقرار على مستوى كافة قطاعات الدولة المصرية في المرحلة القادمة، إضافة إلى دعم الفئات الفقيرة في المجتمع المصري وأيضاً العمالة غير المنتظمة التي تعتبر من أكثر الفئات التي تأثرت بانتشار الوباء.

وشدد أيضاً على أن هذه القروض من شأنها أن تساعد الحكومة في استكمال عملية الإصلاحات على مستوى قطاع البناء والتشييد في كافة أنحاء الجمهورية، كما ستكون هناك فرصة أمام القطاع الخاص من أجل خلق فرص عمل جديدة بعد ارتفاع معدلات البطالة في الفترة الماضية.

وتعتبر هذه القروض إحدى أهم الطرق التي اعتمدت عليها الدولة المصرية من أجل تخطي الأزمة الحالية، علماً بأن هذه الأزمة لم تؤثر فقط على الاقتصاد المصري بل ضربت الاقتصاد العالمي بأكمله، على أمل أن يتمكن العالم بأكمله من تجاوز كل التحديات التي واجهها مؤخراً خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويبقى التفاؤل حاضراً بسبب اقتراب موعد اكتشاف اللقاح أو العلاج المناسب الذي يمتلك القدرة على التخلص نهائياً من ذلك المرض حتى يعود الوضع مثلما كان عليه سابقاً.