البنك المركزي يزيد النقد المتداول من فئة الـ 200 جنيه بقيمة 11.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي، في تقرير صدر عنه، زيادة النقد المصدر و المتداول داخل السوق المحلية، مشيرا إلى أن مقدار الزيادة وصل إلى نحو 11.5 مليار جنيه، خلال شهر مارس الماضي.

وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي، أن القيمة الإجمالية للنقد المتداول من فئة الـ 200 جنيه ارتفعت إلى نحو 373.8 مليار جنيه، في نهاية شهر مارس الماضي مقابل 362.3 مليار جنيه في نهاية الشهر السابق عليه.

وقالت مصادر مصرفية، في تصريحات صحفية، إن زيادة النقد المتداول من فئة الـ 200 جنيه، يعود إلى ارتفاع الطلب عليها، وذلك بالمقارنة بالفئات النقدية الأخرى، موضحة أن البنك المركزي يراعي أهداف السياسة النقدية من ناحية السيطرة على التضخم عند حدود مقبولة، عندما يعمل على زيادة المتداول أو تقليصه.

وسجلت قيمة المتداول من فئة الـ 100 جنيه في نهاية شهر مارس الماضي نحو 161.6 مليار جنيه، وفي الوقت نفسه وصلت قيمة النقد المتداول من فئة الـ50 جنيهًا نحو 28.2 مليار جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن البنك المركزي.