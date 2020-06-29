شهادة إدخارية بسعر فائدة تراكمي 196%.. تعرف على التفاصيل

شهادة إدخار إميرالد أتاحها البنك العربي الافريقي الدولي لأجل 10 سنوات بعائد تراكمي يتم صرفه في نهاية مدة الشهادة مقداره 196%، حتى تضحي من بين أفضل الشهادات المطروحة في البنوك المصرية.

شهادات إميرالد لآجال مختلفة يتيحها البنك بدءًا من 3 سنوات وبأسعار فائدة ثابتة ومتنوعة حسب دورية صرف العائد، إذ تتم إتاحة الصرف بشكل شهري وربع سنويًا ونصف سنويًا وسنويًا بالإضافة إلى العائد التراكمي.

العائد لأجل 3 سنوات

شهادة الإدخار لأجل 3 سنوات، فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 12% يصرف شهريًا و12.25% يصرف ربع سنويًا، و12.375% يصرف نصف سنويًا، و12.50% يصرف سنويًا، وشهادات الإدخار لأجل 3 سنوات لا تتيح عائدا تراكميا.

العائد لأجل 4 سنوات

شهادة الإدخار لأجل 4 سنوات فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 10.062% بدورية صرف شهري، و10.187% بدورية صرف ربع سنوي، و10.32% نصف سنويًا، و10.625% سنويًا، بالإضافة إلى إتاحتها عائد تراكمي 49% للصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

العائد لأجل 5 سنوات

شهادة الإدخار لأجل 5 سنوات، فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 10.25% بدورية صرف شهري، و10.50% بدورية صرف ربع سنوي، و10.75% نصف سنويًا، و11.00% سنويًا، بالإضافة إلى إتاحتها عائدا تراكميا 68% للصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

العائد لأجل 6 سنوات

شهادة الإدخار لأجل 6 سنوات فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 10.37% بدورية صرف شهري، و10.562% بدورية صرف ربع سنوي، و10.812% نصف سنويًا، و11.12% سنويًا، بالإضافة إلى إتاحتها عائد تراكمي 88% للصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

العائد لأجل 7 سنوات

شهادة الإدخار لأجل 7 سنوات فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 10.50% بدورية صرف شهري، و10.625% بدورية صرف ربع سنوي، و10.875% نصف سنويًا، و11.25% سنويًا، بالإضافة إلى إتاحتها عائد تراكمي 110% للصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

العائد لأجل 8 سنوات

شهادة إميرالد لأجل 8 سنوات فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 10.625% بدورية صرف شهري، و10.6875% بدورية صرف ربع سنوي، و10.937% نصف سنويًا، و11.312% سنويًا، بالإضافة إلى إتاحتها عائد تراكمي 135% للصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

العائد لأجل 9 سنوات

شهادة إميرالد لأجل 9 سنوات فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 10.6875% بدورية صرف شهري، و 10.7500% بدورية صرف ربع سنوي، و11.00% نصف سنويًا، و11.375% سنويًا، بالإضافة إلى إتاحتها عائد تراكمي 163% للصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

العائد لأجل 10 سنوات

الشهادة لأجل 10 سنوات فهي تعمل على إتاحة عائد ثابت 10.75% بدورية صرف شهري، و 10.875% بدورية صرف ربع سنوي، و11.0625% نصف سنويًا، و11.50% سنويًا، بالإضافة إلى إتاحتها عائد تراكمي 196% للصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.

وأعلن البنك إصدار الشهادة بفئة 1000 جنيه ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه، وأتاح أن تصدر بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد أقصى 97 % من قيمتها.

ويتيح البنك باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار حسب جدول الاسترداد بالبنك.