كيف تأثرت عوائد مصر من النقد الأجنبي بعد انتشار فيروس كورونا ؟

لا يختلف أحد على الإطلاق على مدى المعاناة التي مرت بها الدولة المصرية على مستوى العديد من القطاعات الاقتصادية وتحديداً فيما يتعلق بعوائد النقد الأجنبي، وذلك تحديداً منذ بداية أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا في منتصف شهر مارس الماضي من العام الحالي 2020 إلى غاية الآن.

ومن جانبه، حرص المعهد القومي للتخطيط الذي يتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توضيح العلاقة المباشرة بين الفيروس المستجد ومدى تأثيره على عوائد مصر من النقد الأجنبي، من خلال دراسة أعدها تحت عنوان “تداعيات كورونا وأثرها على العوائد المصرية من النقد الأجنبي”.

وشرحت هذه الدراسة كافة التفاصيل اللازمة حول كيفية تأثير الوباء على نشاط السياحة على سبيل المثال، إضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وأيضاً الاستثمار الأجنبي المباشر وأخيراً الإيرادات من قناة السويس، ، حيث تعتبر جميع العوامل السابقة بمثابة مصدر رئيسي من أجل حصول الدولة المصرية على العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي بدون أدنى شك.

وتم تعليق كل هذه الأنشطة بدون استثناء على مدار الأشهر الماضية التي تفشى فيها المرض، مما أجبر الحكومة بالتالي على الحصول على قرضين على التوالي من صندوق النقد الدولي بهدف الحفاظ على وضعية الاقتصاد المصري الجيدة وإنقاذه من الانهيار مرة أخرى كما كان الحال قبل عدة سنوات من الآن.

وأشارت الدراسة التي أعدها المعهد القومي للتخطيط أن عوائد مصر من النقد الأجنبي سوف تتأثر سلبياً بدرجة أكبر في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري، بالرغم من بدء تطبيق الدولة خطة التعايش مع الوباء مثلها مثل كل دول العالم في الفترة الماضية.

وإليكم الآن شرح مفصل لكيفية تأثر كل عائد من عوائد مصر من النقد الأجنبي بعد انتشار كورونا: