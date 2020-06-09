“الكهرباء” تكشف عن الفئات المطبق عليها الزيادة الجديدة

كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، عن أن الوزارة اتخذت جميع الخطوات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسعار شرائح الكهرباء الجديدة خلال ساعات.

وأضاف “حمزة” في مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”، أن وزير الكهرباء يعرض المواضيع على الجميع بكل شفافية، إضافة إلى التحديات والالتزامات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وأوضح أن تحريك أسعار شرائح الكهرباء الجديدة سيكون لجميع فئات الاستخدام، سواء التيار العالي أو المنخفض أو المنزلي، وكذلك التجاري والصناعي والزراعي.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن المواطنين كانوا يعانون من انقطاع الكهرباء في 2014 ولم يكن أحد يتوقع أن تقوم الدولة بحل هذه الأزمة.