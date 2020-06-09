تتراوح بين 4 – 105 جنيهات.. ننشر الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

تتراوح بين 4 – 105 جنيهات.. ننشر الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، عن الأسعار الجديدة للكهرباء.

وبلغ سعر الكيلو وات / ساعة على الجهد المنخفض بنسبة ١٩.١٪ مقارنة بـ٢٣٪ بالعام الماضي، متوسط سعر البيع ٥٣ قرشا لكل كيلو وات / ساعة للمنازل.

وأوضح د. شاكر، في مؤتمر صحفي للإعلان عن الأسعار الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، أنه لا يوجد زيادات في الأسعار على الجهد المتوسط والفائق للصناعات.

وبلغت الزيادات على الفاتورة الواحدة ما يتراوح بين 4 جنيهات إلى 105، تطبق بداية من فاتورة شهر يوليو المقبل.

وجاءت الزيادات الجديدة في الأسعار كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر – 50 كيلووات تحاسب 38 قرشا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشا

الشريحة الثانية من 51 – 100 كيلو وات ستحاسب بسعر 48 قرشا لكل كيلووات بدلا من 40 قرشاً.

الشريحة الثالثة من 101 – 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات بدلا من 50 قرشاً.

الشريحة الرابعة من 201 – 350 كيلو وات ستحاسب بسعر 96 قرشا للكيلو وات بدلا من 82 قرشاً.

الشريحة الخامسة من 351 – 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من 100 قرش.

الشريحة السادسة من 651 – 1000 كيلو وات تم تثبيتها عند سعر 140 قرشاً.

الشريحة السابعة التي تزيد عن 1000 كيلو وات تباع بسعر 145 قرشًا.